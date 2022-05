Covid Italia, il bollettino del 19 maggio: 30.310 nuovi casi e 108 morti

Il Covid mantiene il suo trend e i nuovi casi registrati nelle scorse 24 ore in tutta Italia sono praticamente identici a quelli inseriti nel report di ieri. Il bollettino del ministero della Salute di oggi, infatti, parla di 30.310 contagiati a fronte di 247.471 tamponi processati, con un tasso di positività salito al 12,2 per cento. Ieri erano stati 30.408, con un tasso dell’11,5. Calano i decessi, che da 136 scendono a 108. Un dato incoraggiante, quello relativo alla vittime, che si spera possano diminuire ancora. Aumentano i guariti, che sono stati 90.017, mentre è sensibile anche oggi il calo dei ricoverati: -256, di cui 10 in terapia intensiva.

Covid Italia: i numeri totali

Il dato migliore del bollettino di oggi, giovedì 19 maggio 2022, è rappresentato dalla grande discesa registrata tra gli attualmente positivi. L’alto numero dei guariti rispetto a quello dei nuovi contagiati fa scendere a 893.175 il dato relativo agli italiani alle prese con il Covid. Una cifra che comprende 7.328 pazienti ricoverati negli ospedali, tra cui 308 gravi in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia a oggi sono stati 17.178.199 i casi in totale: i dimessi e guariti sono stati 16.119.286, mentre le vittime salgono a 165.738.

#Coronavirus, 19 maggio 2022 • Attualmente positivi: 893.175

• Deceduti: 165.738 (+108)

• Dimessi/Guariti: 16.119.286 (+90.017)

• Ricoverati: 7.328 (-266)

• di cui in TI: 308 (-10)

• Tamponi: 218.805.421 (+247.471) Totale casi: 17.178.199 (+30.310, +0,18%)

Covid Italia: i dati sui vaccini

Mentre ci si interroga sull’effettiva risposta di over 80 e immunocompromessi alla chiamata alla quarta dose, con tanti che aspettano l’autunno per vaccinarsi nuovamente, la campagna vaccinale anti Covid prosegue in maniera lenta e costante. Ieri, mercoledì 18 maggio, sono state somministrate 36.174. Leggero rialzo rispetto ai giorni scorsi di chi si vaccina per la prima o la seconda volta: lo hanno fatto rispettivamente 767 e 1.046 persone. Sono state 8.412, invece, le terze dosi somministrate, mentre 25.949 le quarte. Il 91,47 per cento degli over 12 ha ricevuto almeno una dose: sono 49.387.781 italiani. Ad aver completato il ciclo primario, invece, è il 90,05 per cento della stessa platea.