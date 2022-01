Covid Italia, il bollettino del 19 gennaio: 380 i morti, 192mila i nuovi casi

Scendono a 192.320 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il Covid corre, ma rallenta rispetto al terribile dato di ieri, quando i casi erano stati 228.179. Cambia anche il numero di tamponi e per questo sale il tasso di positività. Se i test processati ieri erano stati 1.481.349, nel bollettino di oggi risultano essere 1.181.889. La positività schizza al 16,3 per cento dopo il 15,4 degli ultimi due giorni. Alto, ancora una volta, il numero dei decessi, che sono stati 380. Aumenta di poco il conto dei ricoverati negli ospedali italiani, che fa registrare un +52. Sono sempre le terapie intensive a fornire, invece, numeri incoraggianti, con una differenza di -27 rispetto ai dati di ieri. I guariti sono stati 136.152, altro dato che lascia ben sperare sul rallentamento della circolazione del virus.

Covid Italia: i numeri totali

I positivi in Italia in questo momento si avvicinano alla soglia dei 3 milioni. Giorno dopo giorno, aumenta il numero di persone che ha a che fare con il Covid. Ad oggi sono 2.626.590, su un totale di 9.219.391 casi dall’inizio della pandemia. I guariti, dal febbraio 2020 in poi, sono stati 6.450.596 mentre i decessi 142.205. Ad oggi i pazienti ricoverati in ospedale sono 21.188, di cui 1.688 in terapia intensiva.

Covid Italia: i dati sui vaccini

I dati giornalieri sui vaccini anti Covid parlano di una nuova crescita di dosi somministrate, ribadendo ancora una volta il trend degli ultimi giorni. Si è tornati ieri, martedì 18 gennaio, sopra le 600mila dosi somministrate. Sono state 606.473, di cui 492.503 terze dosi, con il conto totale degli italiani che hanno ricevuto la dose booster che sale così a 28.003.427: è il 47,26 per cento della popolazione. Sono state 55.720, invece, le prime dosi e 58.250 le seconde. L’86,97 per cento degli italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 90,11 ha almeno ricevuto la prima dose.