Covid Italia, il bollettino del 19 dicembre: 24.259 positivi e 97 morti

L’impennata di contagi Covid continua, sempre sullo sfondo della variante Omicron, che in gran parte d’Europa ha portato all’introduzione di nuove (e vecchie allo stesso tempo) restrizioni. Il 23 dicembre è prevista una cabina di regia, convocata dal premier Draghi: tra le ipotesi l’introduzione dell’esito negativo del tampone per accedere a eventi affollati (anche le partite allo stadio), per i quali non dovrebbe bastare più il Super Green Pass. Alla vigilia del passaggio in zona gialla di Marche, Liguria, Veneto e Provincia Autonoma di Trento, il quadro dell’epidemia che emerge dai dati di Protezione Civile e Ministero della Salute.

Covid, i numeri di oggi

Sono 566.300 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, comunica il ministero della Salute. 24.259 i nuovi contagi, per un tasso di positività al 4,3 per cento (+0,3 per cento rispetto a ieri). 966 pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate (78 ingressi giornalieri) e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.726, ovvero 150 in più rispetto a ieri. 97 i decessi registrati oggi. In base all’attuale trend, «nelle prossime 2-3 settimane ci aspettiamo un aumento del 70 per cento dei posti letto occupati in intensiva da malati Covid, raggiungendo così circa 1.700 pazienti ricoverati nelle terapie intensive», ha detto all’Ansa Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani. Nel Paese sono disponibili in tutto 9 mila, ma non tutti effettivi. «È irrealistico pensare di poterne aumentare il numero ulteriormente, perché mancano i medici. Non è questa la soluzione, non si può spremere ancora il sistema».

Covid, in Lombardia è allarme Omicron

Sono 3.442 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, 2.500 quelli riscontrati in Emilia-Romagna, 2.404 i testati positivi nel Lazio, mentre risultano 1.370 in Toscana. Sono 2.006 i positivi in Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca ha appena firmato un’ordinanza che vieta, dopo quelle all’aperto, anche le feste al chiuso. Su 84 contagi legati alla variante Omicron scoperti finora in Italia, 33 sono in Lombardia: oltre un terzo del totale nazionale, su numeri che in generale appaiono bassi (Omicron è il ceppo dominante in alcuni Paesi), ma che secondo gli esperti vanno letti in parallelo con la crescita complessiva dell’epidemia. In Lombardia, dove è stata superata la soglia d’allarme delle rianimazioni, in una settimana i nuovi contagi sono aumentati dei 61 per cento rispetto ai sette giorni precedenti.

Ipotesi tamponi per eventi affollati, il commento di Meloni

«L’ennesima giravolta del “governo dei migliori”: dopo averci detto che i tamponi erano inutili, pare che l’esecutivo stia studiando una norma per renderli necessari per partecipare a feste ed eventi pubblici», ha dichiarato la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «Non è la prima volta che la maggioranza contraddice sé stessa, dimostrando di non avere in mente una reale strategia. Ribadiamo la nostra richiesta: se i tamponi sono utili, allora siano anche gratis per tutti i cittadini».