Covid Italia, il bollettino del 19 aprile: 27.214 nuovi casi e 127 morti

Con il netto calo dei tamponi degli ultimi giorni, in occasione delle festività pasquali, i nuovi casi di Covid riscontrati in Italia nelle ultime 24 ore è nettamente inferiore ai numeri della scorsa settimana. Il trend del bollettino di oggi ricalca quello di ieri, con un passaggio da 18.380 a 27.214. I contagiati restano inferiori ai guariti, che invece sono 35.763. Alto e in aumento il numero delle vittime legate al virus e inserite nel report: sono state 127 in un giorno. Ciò che preoccupa è l’aumento dei ricoverati. Salgono ancora gli ospedalizzati sia nei reparti, dove si registra un +285, sia nelle terapie intensive, con un +11.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi proseguono la propria discesa. In Italia a fare i conti con il Covid sono, ad oggi, 1.208.279 persone. Gli italiani che hanno riscontrato una positività al virus dall’inizio della pandemia fino ad ora sono stati 15.758.002. Si avvicina la soglia dei 16 milioni e aumentano anche i guariti, ad oggi 14.387.830. Il numero totale delle vittime, invece, è di 161.893. In Italia ci sono attualmente 10.636 ricoverati, di cui 422 in terapia intensiva.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Oggi come ieri la campagna vaccinale anti Covid ha subito un brusco stop. Solo 824 le dosi somministrate nel giorno di Pasquetta, di cui 11 monodose, 36 prime, 136 seconde e 641 terze. Ed è flop quarta dose. Solo nell’ultima settimana sono stati 16mila i soggetti che hanno ricevuto il secondo booster, raccomandato a tutti gli over 80 e agli immunocompromessi tra i 60 e i 79 anni. La popolazione completa che dovrebbe ricevere la somministrazione in questione è di 4,6 milioni di italiani. I dati, però, appaiono deludenti: complessivamente solo il 9,78 per cento si è sottoposto alla nuova vaccinazione, cioè 77.398 italiani. La percentuale degli over 12 che ha completato il ciclo vaccinale, invece, non cambia e resta ferma sull’89,98 per cento, 48.575.916 persone.