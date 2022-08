Covid Italia, il bollettino del 19 agosto: 24.691 nuovi casi e 124 morti

I dati Covid di venerdì 19 agosto mostrano un lieve calo in tutti i parametri. Il bollettino diffuso dal ministero della Salute con all’interno i numeri registrati in ogni singola Regione, infatti, parla di 24.691 nuovi casi. Sono poco più di 2mila e 500 in meno di ieri, quando sono stati trovati 27.296 positivi. Ad abbassarsi è anche il tasso di positività, che scende dello 0,8 per cento fino al 15,5 dopo il 16,3 di ieri, grazie ai 158.905 tamponi processati. Calano i morti, passati da 147 a 124, dato più basso degli ultimi tre giorni. A destare ottimismo resta il dato relativo alle ospedalizzazioni, che continuano nella propria celere discesa. I ricoveri scendono di 243 casi, di cui 8 in meno in terapia intensiva. E poi ci sono i guariti, che restano alti: 43.140, quasi 20mila più dei nuovi casi.

Covid Italia: i numeri totali

Scendono sotto gli 800mila gli attualmente positivi in tutta Italia. I casi Covid nel nostro Paese sono, ad oggi, almeno 799.423, numero che potrebbe essere però viziato dai tamponi domiciliari di cui non si ha registrazione. In ogni caso il dato è importante, perché da oltre due mesi non erano così pochi i cittadini alle prese con il virus. Tra loro sono 6.782 i ricoverati mentre 792.381 sono in isolamento domiciliare. In terapia intensiva, invece, sono 260 i pazienti con sintomi gravi, con 26 ingressi giornalieri. I casi totali dall’inizio della pandemia a oggi sono stati 21.606.606, con 20.632.612 guariti e 174.571 vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Dal 26 dicembre 2020, data in cui si è partiti in Italia con la vaccinazione, e fino a ieri, 18 agosto, sono state somministrate 140.148.572 dosi di vaccino anti Covid. Nelle scorse 24 ore sono stati in 22.417 a sottoporsi alla vaccinazione: 502 per la prima volta e 335 per la seconda. Poi 4.237 gli italiani con il ciclo vaccinale primario già completo che si sono sottoposti alla terza vaccinazione, mentre a ricevere la quarta dose sono stati in 17.343.