Covid Italia, il bollettino del 18 ottobre: 58.360 nuovi casi e 113 morti

Il boom di decessi, il rialzo del tasso di positività ma anche i guariti che superano i contagiati e le terapie intensive con saldo neutro. Il bollettino Covid diffuso oggi dal ministero della Salute con i dati delle ultime 24 ore si fonda su questi temi. C’è ovviamente il rialzo dei nuovi casi, dopo il picco negativo che si registra ogni lunedì. Sono stati 58.360 su 329.569 tamponi processati. Il tasso di positività generato dal rapporto tra test e positivi sale rispetto a ieri dell’1,8 per cento, toccando nuovamente quota 17,7. A preoccupare è soprattutto l’alto numero di morti registrato. Se ieri ce n’erano stati 93, oggi sono sopra i 100: sono stati 113. L’aumento tocca anche gli ospedali, sebbene con numeri più bassi delle ultime settimane. Sono stati registrati 65 nuovi ricoverati nei reparti ordinari, mentre in terapia intensiva è perfetto equilibrio tra uscite ed entrate. Alto il numero di guariti, che supera di poco i contagiati: sono stati 59.125.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi in Italia sono così 543.207. Un dato in calo di pochissimo, perché il divario tra guariti e contagiati è stato di 881 unità a favore dei primi. A uscire dall’isolamento domiciliare sono stati in 946, su un totale di 535.960 persone attualmente a casa in attesa di un tampone negativo. Sono ricoverati con sintomi, invece. 6.993 persone, di cui 254 in terapia intensiva. In totale sono stati 23.172.370 dall’inizio della pandemia, con 22.450.969 guariti e 178.194 morti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche le dosi di vaccino somministrate sono aumentate. Nel report di oggi, con i dati relativi a lunedì 17 ottobre, la cifra è di 40.217 dosi, su un totale di 141.300.425 da quando, il 26 dicembre del 2020, si è aperta la campagna vaccinale in Italia. A vaccinarsi contro il Covid per la quarta volta sono state 35.711 persone, proprio nel giorno in cui si torna a parlare della possibilità di somministrare anche una quinta dose. In 3.872, invece, hanno ricevuto il primo booster, mentre 349 persone in tutto il Paese si sono vaccinate per la prima volta e 285 per la seconda, completando il ciclo primario.