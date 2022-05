Covid Italia, il bollettino del 18 maggio: 30.408 nuovi casi e 136 morti

Ieri 44.489 nuovi casi, oggi poco più di 30mila. Il bollettino con i dati Covid delle ultime 24 ore, diffuso dal Ministero della Salute, evidenzia un calo sensibile dei nuovi contagiati rispetto al report di ieri. Oggi ne sono stati registrati 30.408 su 264.273 tamponi processati in tutta Italia, con un tasso di positività che quindi si attesta all’11,8 per cento, anch’esso in calo di un punto e mezzo. La discesa dei numeri riguarda anche i decessi, che dopo essere risaliti fino a 148 ieri oggi sono stati 136. Un dato sempre alto, che si spera possa vivere lo stesso decremento che tocca, attualmente, le ospedalizzazioni. I ricoverati infatti scendono ancora: -208 complessivo, -19 in terapia intensiva. La curva epidemica continua ad abbassarsi grazie anche all’alto numero dei guariti, che sono stati 45.614 nelle ultime 24 ore.

Covid Italia: i numeri totali

L’Italia e gli italiani vivono, finalmente, una discesa importante nei numeri complessivi. Gli attualmente positivi diminuiscono con un trend costante di dieci o quindicimila casi in meno al giorno. Sono, ad oggi, 952.578 gli italiani alle prese con il Covid. Tra di loro ce ne sono 7.594 ricoverati, di cui 318 in terapia intensiva. I positivi in totale dall’inizio della pandemia sono stati 17.147.477: i guariti 16.029.269 mentre i deceduti sono stati 165.630.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Prosegue anche la campagna vaccinale. Le dosi somministrate ieri, martedì 17 maggio, sono state 29.324. A vaccinarsi per la prima volta sono stati 598 italiani, mentre a completare il ciclo primario sono 903. Trainano i numeri terze e quarte dosi, sebbene il trend sia ancora lento ma costante. 7.466 gli italiani che hanno ricevuto il primo booster, mentre in 20.357 si sono sottoposti anche al secondo. In 48.621.364 hanno ricevuto due dosi, il 90,05 per cento degli over 12, mentre il 91,47 della stessa platea ha ricevuto almeno una dose. Rallentano le vaccinazioni pediatriche: i bambini tra i 5 e gli 11 anni ad aver completato il ciclo primario sono 1.261.878.