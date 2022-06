Covid Italia, il bollettino del 18 giugno: 34.978 nuovi casi e 45 morti

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 34.978 nuovi casi di Covid. 45 i morti. A fronte di 193.040 tamponi processati, il tasso di positività è stato pari al 18,1 per cento. Come rende noto l’ultimo report del ministero della Salute, aumentano seppur di poco i ricoveri ordinari: +11, 4.331 in totale. In leggero aumento anche le terapie intensive: +2, con 193 pazienti ricoverati. Secondo i dati del monitoraggio settimanale torna a salire la curva della pandemia: sale infatti l’incidenza settimanale dei casi di Covid-19 a livello nazionale: 310 ogni 100 mila abitanti contro i 222 della scorsa settimana.

Covid Italia, salgono le reinfezioni

Continua l’aumento delle reinfezioni da Covid. Dal 24 agosto 2021 al 5 giugno 2022 sono stati segnalati 532.755 casi di reinfezione, pari al 4 per cento del totale dei casi notificati: nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 7,4 per cento, in aumento rispetto alla settimana precedente quando erano il 6,3 per cento. Lo indica il Report esteso settimanale che integra il Monitoraggio Covid Iss-Ministero della Salute. Più a rischio i non vaccinati, le donne, i sanitari e chi è vaccinato da più di 120 giorni.

Covid Italia, l’efficacia del vaccino

L’efficacia del vaccino anti Covid nel periodo di prevalenza di Omicron (dal 3 gennaio 2022) nel prevenire casi di malattia severa è del 69 per cento nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, del 68 per cento con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e del 71per cento in chi ha completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni, per arrivare all’87 per cento nei vaccinati con booster. Nel prevenire il contagio è pari al 41 per cento entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, al 32 per cento tra i 91 e 120 giorni, al 46 per cento oltre 120 giorni dal completamento del ciclo, al 55 per cento in caso di dose booster ricevuta.