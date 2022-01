Covid Italia, il bollettino del 18 gennaio: 228mila nuovi casi e 434 morti

Come accade ormai da settimane, i numeri relativi ai nuovi casi di Covid riscontrati in Italia sono, di martedì, nettamente superiori a quelli del giorno precedente. Nel bollettino di oggi, 18 gennaio, diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, i nuovi positivi sono 228.179. Un dato in crescita rispetto agli 83.403 registrati ieri, lunedì 17 gennaio. Cambia anche la quantità di tamponi processati, che passa da 541.298 a 1.481.349. Il tasso di positività resta invariato al 15,4 per cento. Giornata terribile per il numero di decessi, che nel bollettino odierno sono 434. Ieri i morti a causa del Covid erano stati 287. Il conto dei pazienti ricoverati in ospedale in Italia aumenta di 220 unità, mentre scende di 2 quello relativo alle sole terapie intensive. Sono stati 220.811 gli italiani che hanno superato il virus e hanno avuto la notizia del tampone negativo.

Covid Italia: i numeri totali

In totale attualmente sono 2.562.156 i positivi in Italia, su un totale di 9.018.425 casi dall’inizio della pandemia ad oggi. A superare l’infezione sono stati in 6.314.444, mentre le vittime da febbraio 2020 a oggi a causa del Covid sono state 141.825. I ricoverati in ospedale sono attualmente 19.228, di cui 1.717 in terapia intensiva.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale prosegue e soltanto nella giornata di ieri sono state 577.393 le dosi somministrate. Un dato in netto aumento rispetto a quello diffuso relativamente alla giornata di domenica, quando sono stati 412.074 i vaccini anti Covid somministrati. Un numero superato già soltanto dalle terze dosi, che lunedì sono state ben 467.725. A queste si sono aggiunte 55.331 prime e 54.337 seconde. Considerando i dati generali, il 79,47 per cento della popolazione maggiorenne ha completato il ciclo vaccinale. La percentuale sale a quota 86,89 se si considerano gli over 12, e a 81,66 includendo gli over 5. Il 46,37 percento della popolazione, cioè 27.475.782, ha ricevuto la terza dose.