Covid Italia, il bollettino del 18 febbraio: 53.662 casi e 314 morti

Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia. Il bollettino del Ministero della Salute evidenzia un leggero caso rispetto agli ultimi giorni e a ieri, quando i casi erano stati 57.890. Cala anche il tasso di positività, che scende al 10,2 per cento a fronte del rapporto tra positivi e tamponi processati, 510.283. Ancora una volta si abbassano notevolmente le ospedalizzazioni ma restano stabili i decessi: ieri erano stati 320, oggi 314. Resta da capire il motivo per cui si registrano così tante morti all’interno del report, se si considera il netto calo della curva in tutti gli altri parametri. Uno di questi riguarda i ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive, che scendono rispettivamente di 664 e di 50. Sono 87.472 i guariti.

Covid Italia: i numeri totali

Scende ancora, di poco più di 30mila unità, il conto degli attualmente positivi. In Italia ci sono 1.404.122 cittadini alle prese, ad oggi, con il Covid. Tra questi, sono 14.935 i ricoverati, di cui 987 in terapia intensiva. I casi complessivi dall’inizio della pandemia sono stati 12.377.098, tra cui 152.596 morti e 10.820.380 guariti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Calano ancora le somministrazioni giornaliere di vaccino anti Covid. Mentre il 16 febbraio sono state 157.665 le dosi somministrate in tutta Italia, ieri, 17 febbraio, sono state 134.708. Nel dettaglio si tratta di 609 monodose, 7.909 prime, 38.122 seconde e 88.068 dosi booster. Dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi, quindi in poco più di un anno, sono state somministrate 132.777.809 dosi dai vaccino contro il virus. Un calo comunque quasi fisiologico, se si pensa a quanto è alta adesso la percentuale di chi ha ricevuto la prima dose e di chi ha completato il ciclo vaccinale. Rispettivamente sono il 91,14 per cento e l’88,84 della popolazione over 12. La platea 5-11 anni è quella che preoccupa maggiormente, con una crescita troppo lenta secondo gli esperti. Ad aver ricevuto entrambe le dosi è il 26,40 per cento dei bambini, mentre si sale al 36,42 se si considera chi ha ricevuto almeno una dose.