Covid Italia, il bollettino del 18 aprile: 18.380 nuovi casi e 79 morti

Sono 18.380 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un calo brusco e atteso, come accade ogni lunedì. Pesa il basso numero di tamponi processati tra la mattinata di oggi e la giornata di Pasqua di ieri. I test antigenici e molecolari effettuati in tutta Italia sono stati appena 105.739. I nuovi contagi sono di gran lunga inferiori a quelli registrati nel report pubblicato 24 ore fa, quando sono stati 51.993. Si registrano oggi anche 79 vittime, altro dato in calo (ieri sono stati 85). Il numero di guariti continua a essere comunque superiore a quello dei nuovi positivi perché se ne sono registrati 27.704. Aumenta, invece, il conto dei ricoverati: 190 in più, di cui un aumento di 8 pazienti in terapia intensiva.

Covid Italia: i numeri totali

Sebbene i dati siano influenzati dalle giornate di festa, gli attualmente positivi continuano a scendere. Sono 1.216.843 gli italiani alle prese col Covid, di cui 10.351 in ospedale e 411 nelle terapie intensive. Questi ultimi sono dati in continua diminuzione, ad esclusione del leggero aumento odierno. Dall’inizio della pandemia sono stati “trovati” 15.730.676 italiani contagiati dal Covid. 14.352.067 di loro sono guariti, mentre i deceduti sono stati 161.766.

🔴 #Coronavirus, 18 aprile 2022 • Attualmente positivi: 1.216.843

• Deceduti: 161.766 (+79)

• Dimessi/Guariti: 14.352.067 (+27.704)

• Ricoverati: 10.351 (+190)

• di cui in TI: 411 (+8)

• Tamponi: 209.276.026 (+105.739) Totale casi: 15.730.676 (+18.380, +0,12%) pic.twitter.com/PugTWHa15Y — YouTrend (@you_trend) April 18, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale anti-Covid prosegue seppur in netto rallentamento. Dall’inizio della campagna sono state 136.288.054 le dosi di vaccino somministrate in totale. Ieri, domenica 17 aprile, 404 in tutta Italia: 5 monodose, 34 prime dosi, 62 seconde e 303 terze. A causa dei pochi vaccini di ieri, le percentuali non hanno subito alcuna variazione. Tra gli over 12, l’89,98 per cento ha completato il ciclo vaccinale e mentre ad aver ricevuto la terza dose è l’83,87 per cento, pari a 39.165.776 persone. Nella platea tra 5 e 11 anni, invece, è il 34,14 per cento della popolazione ad essere vaccinato con due dosi, il 37,77 almeno con una.