Covid Italia, il bollettino del 18 agosto: 27.296 nuovi casi e 147 morti

Dopo i 36.265 casi registrati ieri, diminuisce il numero di nuovi contagiati in Italia dal virus del Covid. Il bollettino di oggi, 18 agosto, infatti mostra 27.296 positivi, a fronte però di un numero di tamponi ancora minore rispetto al precedente report. Si tratta di 167.185 test tra antigenici e molecolari effettuati in tutto il Paese, con il tasso di positività che così aumenta ancora. L’incremento è di mezzo punto percentuale, fino al 16,3 per cento. Crescita anche del numero delle vittime, che dopo aver toccato quota 128 oggi sono 147. Sensibile diminuzione, invece, tra i ricoverati. Negli ospedali si registrano 314 pazienti in meno in degenza a causa del Covid, con un -20 nelle terapie intensive. I guariti, infine, sono stati 43.906, oltre 15mila in più rispetto ai nuovi casi.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi proseguono la propria discesa, seppur con un lieve rallentamento rispetto al trend della scorsa settimana. Adesso in Italia ci sono 817.998 alle prese con il Covid. In 810.705 sono coloro i quali non hanno sintomi tali da richiedere il ricovero e quindi attualmente sono in casa, in isolamento. 7.025, invece, i pazienti in ospedale, di cui 268 in terapia intensiva. Complessivamente in tutto l’arco della pandemia si sono registrati 21.581.917 casi, con 20.589.472 guariti e 174.447 vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Restano poche le dosi di vaccino anti Covid somministrate quotidianamente in questa fase estiva di campagna vaccinale. Ieri, mercoledì 17 agosto, sono state iniettate 17.661 dosi: 429 prime, 273 seconde, 3.528 terze e 13.431 quarte. In autunno è previsto l’arrivo del vaccino bivalente, in grado di contrastare il virus e le sue sottovarianti. Gli esperti sperano in un incremento delle quarte dosi, ancora troppo poche rispetto alla popolazione vaccinabile. Tra i 60 e i 69 anni ad aderire è stato il 7 per cento della popolazione vaccinabile, mentre tra i 70 e i 79 il 13 per cento e dagli 80 in su il 30. Il totale delle dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna ad oggi è 140.122.474.