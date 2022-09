Covid Italia, il bollettino del 17 settembre: 17.154 nuovi casi e 38 morti

Sono 17.154 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. 38 le vittime. Il tasso di positività è al 12,2 per cento: -0,4 per cento rispetto a ieri. I ricoveri sono 3.474 (-126) e le terapie intensive 150 (+8).

Covid Italia, scende l’incidenza e l’Rt rimane stabile

L’incidenza scende a 186 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 197 della precedente rilevazione. Stabile invece l’indice Rt che si attesta a 0,91 rispetto allo 0,92 della precedente rilevazione. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale curato dall’Iss.

Covid Italia, il dato delle reinfezioni

La percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta in lieve aumento rispetto alla settimana precedente: 14,9 per cento. Dal 24 agosto 2021 al 14 settembre 2022 sono stati segnalati 1.065.250 casi di reinfezione, pari al 6,1 per cento del totale dei casi notificati nello stesso periodo.

Covid Italia, come sono stati rilevati i nuovi casi

La percentuale dei casi rilevati tramite il tracciamento dei contatti è in leggero calo rispetto alla settimana precedente (11 per cento vs 12 per cento). Stabile quella dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (51 per cento). In lieve aumento la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (38 per cento vs 37 per cento).

Covid Italia, i contagi nella popolazione in età scolare

In diminuzione, rispetto alla scorsa settimana, la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (11,1 per cento). Negli ultimi sette giorni il 25 per cento dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 35 per cento nella fascia d’età 5-11 anni, il 40 per cento in quella 12-19 anni.

Covid Italia, l’efficacia del vaccino

L’efficacia del vaccino nel periodo di prevalenza Omicron nel prevenire casi di malattia severa è pari al 64 per cento nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni e al 65 per cento nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni. 6È pari al 68 per cento nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni e all’83 per cento nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Il tasso di ricoveri in terapia intensiva relativo agli over 12 (nel periodo 29/07/2022-28/08/2022) per i non vaccinati risulta pari a 3,1 per 100 mila abitanti, quasi quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (0,8 ricoveri/ 100mila abitanti).