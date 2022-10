Covid Italia, il bollettino del 17 ottobre: 13.439 nuovi casi e 93 morti

Accade ogni lunedì ormai da oltre un anno: la pandemia, a inizio settimana, rallenta. O almeno lo fanno i dati inseriti nel bollettino giornaliero del ministero della Salute, in virtù del basso numero di tamponi a cui si sottopongono gli italiani la domenica. E anche oggi, lunedì 17 ottobre, non è da meno. Il report evidenzia 13.439 nuovi casi, meno anche di ieri quando erano stati 30.239, con 84.220 test effettuati e un tasso di positività che continua a scendere. Oggi è del 16 per cento, con un calo rispetto al precedente bollettino dell’1,2 per cento. A salire, però, è il conto dei morti. Nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 93, contro i 32 di ieri. Aumentano anche i ricoverati: sono 213 in più in area medica e 2 in più in terapia intensiva. I guariti sono superiori alla quantità di nuovi contagiati registrata: 22.863.

Covid Italia: i numeri totali

Attualmente positivi, in Italia, sono circa mezzo milione di abitanti. Sono 544.088, il 7 per cento meno di ieri. 536.906 sono in isolamento domiciliare, mentre in 6.920 sono attualmente ricoverati con sintomi negli ospedali. I pazienti gravi, a cui è riservata la terapia intensiva, ad avere il Covid sono 254. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 23.114.013 contagiati, con 22.391.844 guariti e 178.081 deceduti. Si cerca ancora di capire se questo autunnale sia soltanto un picco e non una vera e propria ondata, ipotesi, quest’ultima, ormai quasi del tutto esclusa dagli esperti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche la quantità di dosi di vaccino anti Covid somministrata risente della domenica. Ieri, 16 ottobre, in tutta Italia hanno scelto di vaccinarsi 6.065 persone, su un totale di dosi somministrate dall’inizio della pandemia di 141.260.208. Continuano a salire le quarte dosi, che sono ancora una volta il numero principale: 5.351 soltanto ieri, su un totale di 3.748.942. Numeri bassi ma che mantengono un trend in ascesa. Le autorità sanitarie hanno più volte sottolineato l’importanza della seconda dose booster, soprattutto nei confronti di over 60 e immunocompromessi.