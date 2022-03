Covid Italia, il bollettino del 17 marzo: 79.895 casi e 128 morti

Da 72.568 a 79.895. I nuovi casi di Covid in Italia continuano ad aumentare e gli attualmente positivi schizzano verso l’altro, in virtù del minor numero di guariti, oggi 48.190. Il bollettino di oggi ricalca i numeri di ieri, seppure con un lieve calo nei decessi, scesi da 137 a 128. Il report del ministero della Salute evidenzia lo stabilizzarsi dei ricoverati, che diminuiscono seppur di poco. Si registra, infatti, un -17 nei reparti, -4 nelle terapie intensive. Nonostante l’aumento dei numeri, dal Governo si continua a pensare al processo di normalizzazione, con l’addio a numerose restrizioni che avverrà tra aprile e maggio.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi salgono ancora. In Italia le persone che hanno attualmente il Covid sono 1.088.217. Appena una settimana fa si era tornati, per la prima volta da mesi, sotto al milione di unità. In ospedale i ricoverati per il virus sono 8.870, di cui 473 in terapia intensiva. Questo è il dato che gli esperti considerano cruciale per comprendere appieno se ci si trova di fronte a una quinta ondata a un semplice aumento dei numeri. Dall’inizio della pandemia ci sono stati 13.645.834 casi accertati, di cui 12.400.175 guariti e 157.442 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Intanto la campagna vaccinale prosegue, seppur lentamente rispetto a poche settimane fa. Nella giornata di ieri, 16 marzo, le dosi di vaccino anti Covid somministrate sono state 52.744, di cui 197 monodose, 2.962 prime, 9.276 seconde e 40.309 terze. Giorno dopo giorno, la percentuale di italiani immunizzati cresce. Tra gli over 12, se si considera chi ha almeno una dose e i guariti senza somministrazione da massimo 6 mesi, si parla di 50.959.742, il 94,35 per cento dell’intera platea. 48.425.059 è il numero di chi ha completato il ciclo vaccinale (l’89,66 per cento), mentre in 38.308.161 hanno ricevuto anche la terza dose. Cresce anche il numero di chi ha ricevuto la quarta dose tra gli immunocompromessi. Sono 37.647, il 4,76 per cento della popolazione potenzialmente oggetto del quarto vaccino.