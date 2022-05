Covid Italia, il bollettino del 17 maggio: 44.489 nuovi casi e 148 morti

Dopo il netto calo di ieri, tornano ad aumentare i nuovi contagiati, di pari passo al più alto numero di tamponi processati. In tutta Italia, infatti, sono stati effettuati 335.217 test antigenici e molecolari, con cui sono risultati positivi 44.489 italiani. Il Covid riprendere la propria corsa dopo il brusco rallentamento di ieri, quando all’interno del bollettino del ministro della Salute erano stati inseriti appena 13.668 nuovi casi. Lieve l’aumento del tasso di positività, che sale a quota 13,3 per cento. Ancora alto, invece, il numero di decessi: oggi 148, dopo i 102 di 24 ore fa. Riprendono a scendere le ospedalizzazioni, con 182 ricoverati in meno in tutto il Paese, 16 dei quali in terapia intensiva. Alto il numero di guariti, che sono stati 59.720.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi continua a scendere in maniera regolare, spesso di decine di migliaia di unità. Succede anche oggi: sono 967.401 gli italiani alle prese con il Covid, oltre 15mila in meno di ieri. I ricoverati sono 7.802, di cui 337 in terapia intensiva. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia, invece, aumenta: 17.116.550 le positività acclarate in poco più di due anni, di cui 15.983.655 tra dimessi e guariti e 165.494 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale contro il Covid prosegue e sono aumentate, rispetto a domenica, le dosi di vaccino somministrate. Ieri, lunedì 16 maggio, in tutta Italia 26.529 si sono sottoposte alla vaccinazione: 458 per la prima volta, 580 hanno completato il ciclo primario, mentre in 7.584 hanno ricevuto la terza dose e in 17.907 la quarta. Ieri è stato lanciato l’allarme sul basso numero di secondi booster ricevuti da over 80 e immunocompromessi. Soprattutto nella fascia più anziana della popolazione, la risposta non è stata quella sperata e il rischio di contagio resta alto. E inoltre molte Regioni fanno i conti con la prossima scadenza di centinaia di migliaia di dosi di vaccini, che rischiano così di perdersi.