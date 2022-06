Covid Italia, il bollettino del 17 giugno: 35.427 nuovi casi e 41 morti

Nuovi contagiati stabili rispetto al bollettino di ieri, nel report diffuso oggi pomeriggio dal ministero della Salute al cui interno ci sono i dati Covid delle ultime 24 ore. In tutta Italia sono stati trovati 35.427 nuovi positivi, praticamente pari ai 36.573 di ieri. Il lieve calo dei contagiati non va di pari passo al dato sul tasso di positività, che invece aumenta ancora, salendo al 19,1 per cento a fronte di 185.819 tamponi processati in tutto il Paese. Diminuiscono invece i morti: ieri sono stati 64, oggi 41. I numeri relativi alle vittime sono migliorati, mentre non è così per i ricoverati. Negli ospedali si registra un +17 nei reparti e un -1 in terapia intensiva. Cifra non preoccupante, ma da tenere d’occhio per capire l’evoluzione di questa mini-ondata estiva. I guariti sono aumentati: sono stati 64.865.

Covid Italia: i numeri totali

E così gli attualmente positivi scendono sotto i 600mila casi. In Italia alle prese con il Covid sono 572.045 cittadini, che attendono di vedere un tampone negativo e poter tornare alla normalità. Tra di loro, invece, 4.511 sono ricoverati in ospedale, di cui 191 in terapia intensiva, che sperano di vedere miglioramenti nelle proprie condizioni di salute. In totale dall’inizio della pandemia i casi sono stati 17.809.934, con 17.070.231 guariti e 167.658 vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale anti Covid non fa registrare sbalzi rispetto ai dati delle ultime settimane. Nella giornata di ieri, giovedì 16 giugno, sono state somministrate 17.448 dosi di vaccino. Nel dettaglio si tratta di 689 prime dosi, 561 seconde, 7.636 terze e 8.562 quarte. Si tratta di una delle prime volte in cui chi completa il ciclo vaccinale, ricevendo la seconda dose, è in minor numero rispetto a chi si vaccina per la prima volta. Ma con un numero così esiguo, la percentuale di chi è immunizzato con due dosi non cambia. Tra gli over 12 sono 48.644.834 gli italiani vaccinati con entrambe le dosi, pari al 90,09 per cento dell’intera platea.