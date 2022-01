Covid Italia, il bollettino del 17 gennaio: 83mila nuovi positivi e 287 morti

Drastico calo dei nuovi positivi trovati in Italia nelle ultime 24 ore. Come ogni lunedì, il numero di casi di positività al Covid cala rispetto a quanti sono stati nel fine settimana precedente, soprattutto a causa della minor quantità di tamponi processati la domenica. Il bollettino del ministero della salute e della Protezione Civile di oggi, 17 gennaio, parla di 83.403 positivi al virus a fronte di 541.298 test molecolari e antigenici. Comunque in calo il taso di positività, che scivola fino a 15,4 per cento. I decessi sono stati 287, meno rispetto ai numeri delle vittime superiori alle 300 unità della scorsa settimana. Il conto dei ricoverati aumenta di 535 pazienti, mentre quello della terapia intensiva registra un +26. I guariti sfiorano la quota raggiunto dai nuovi positivi, perché stati 76.679. Per il bollettino quotidiano potrebbero essere gli ultimi giorni con il formato attuale, mentre prossimamente potrebbe cambiare parametri e distinzioni tra positivi e malati con sintomi.

Covid Italia: i numeri totali

In Italia sono attualmente 2.555.278 i positivi. Un numero su cui riflettere per analizzare appieno la reale potenza della quarta dose. In totale dall’inizio della pandemia, infatti, i casi sono stati 8.790.302. Nell’ultimo giorno questo numero è aumentato dello 0,96 per cento. In ospedale attualmente sono 20.945 i pazienti ricoverati a causa del Covid, di cui 1.717 in terapia intensiva. In quasi due anni dall’inizio della pandemia in Italia, i guariti sono stati 6.093.633.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Il calo dei dati dovuto al weekend si registra anche tra i vaccini anti Covid. Ieri, domenica 16 gennaio, sono state somministrate 412.074 dosi, oltre 200mila in meno rispetto ai dati record di mercoledì, giovedì e venerdì scorso. Oltre 300mila sono state le dosi booster: 320.493. Poi 62.577 prime dosi, 27.767 seconde e 1.237 monodose.