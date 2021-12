Di picco in picco

Si va verso la chiusura della settimana e i dati diffusi oggi dal ministero della salute e dalla Protezione Civile, nel bollettino Covid del 17 dicembre, ricalcano quanto vissuto negli ultimi giorni. Sono 28.632 i nuovi positivi, numero che conferma il trend in crescita rispetto a 24 ore fa, quando i contagi avevano fatto registrare 26.109 nuovi infetti. Le vittime sono 120, 3 in meno rispetto a ieri. I tamponi processati sono stati 669.160, molti meno rispetto ai molecolari e antigenici realizzati due giorni fa: 718.281. Per questo il tasso di positività torna a salire, passando dal 3,6 per cento al 4,3. Aumentano anche i guariti e i dimessi. Hanno superato l’incubo del virus e hanno visto il proprio tampone negativizzarsi ben 14.457 pazienti. Ieri erano stati 13.704. 182 in più i ricoverati in ospedale. Crescita di 6 unità in terapia intensiva.

Covid Italia: i numeri totali

5.336.795 sono le persone che dall’inizio della pandemia hanno contratto il Covid in Italia, comprese le vittime e i guariti. Questi ultimi sono in totale 4.869.406. Attualmente in Italia ci sono 331.968 positivi. 7.520 sono attualmente ricoverati nelle strutture ospedaliere di tutta Italia e tra loro 923 sono in terapia intensiva. Il conto complessivo delle vittime, purtroppo, sale a 135.421 persone.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Nella giornata del 16 dicembre e fino alla mezzanotte di ieri, 550.866 sono state le dosi di vaccino anti Covid somministrate in tutta Italia. Sono sempre le terze dosi a fare da traino, con 479.280 inoculazioni. Boom di prime dosi, che risalgono dopo gli ultimi giorni e raggiungono quota +42.230, mentre le seconde dosi sono state 29.356. Il 77,67 per cento degli italiani ha completato il ciclo vaccinale. La percentuale sale all’80,62 se si guarda alle persone che hanno ricevuto soltanto la prima dose.