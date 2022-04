Covid Italia, il bollettino del 17 aprile: 51.993 nuovi casi e 85 morti

La prima Pasqua “libera” dopo due anni con lockdown e restrizioni, segnata dall’assalto dei turisti alle città d’arte, come tutti gli altri giorni vede l’uscito del bollettino che aggiorna sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 51.993 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore (ieri contro 63.815). A fronte di 334.224 tamponi processati, compresi i test rapidi, il tasso di positività sale dal 15,1 per cento al 15,6 per cento. I morti sono 85 (ieri 133). Per il sesto giorno di fila, ancora in calo le ospedalizzazioni. Le terapie intensive sono 8 in meno, con 33 ingressi del giorno: 403 in tutto i pazienti attualmente ricoverati in area critica. I pazienti dei reparti ordinari sono 120 in meno, 9.758 in tutta Italia.

Covid, i numeri dall’inizio della pandemia

Sono 1.226.038 le persone attualmente positive al Covid: 4.700 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 15.712.088 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.687. I dimessi e i guariti sono 14.324.363, con un incremento di 47.468 rispetto a ieri.

Covid Italia, un bambino su tre (5-11 anni) ha avuto due dosi di vaccino

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella fascia 5-11 anni al 13 aprile 2022 è stata registrata una copertura con una dose pari a 3,6 per cento e con due dosi pari a 33,9 per cento. Lo sottolinea il report esteso Covid-19 dell’Iss, con i dati di sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale. Il report evidenzia inoltre che, nei soggetti non vaccinati il rischio di mortalità è cinque volte più alto rispetto a quello che corrono i vaccinati con ciclo completo da meno o pari a 120 giorni e all’incirca dieci volte più elevato rispetto a quello che si prospetta per i vaccinati con dose booster. In leggero aumento la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati in Italia, pari al 4,4 per cento.