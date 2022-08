Covid Italia, il bollettino del 17 agosto: 36.265 nuovi casi e 128 morti

I dati all’interno del bollettino Covid tornano sui trend della passata settimana, dopo il lungo weekend che ha compreso il lunedì di Ferragosto. Se ieri erano stati 8.944 i nuovi casi, oggi all’interno del report del ministero della Salute ne vengono segnalati 36.265. I nuovi positivi sono stati registrati a fronte di 228.707 tamponi processati in tutta Italia. Il tasso di positività, così, risale di 1,8 punti percentuale e si assesta nuovamente a quota 15,9. Sale il numero di decessi, passati da 70 a 128. Torna a scendere in maniera netta e decisa, invece, il dato sulle ospedalizzazioni. I ricoverati sono 205 in meno di ieri, di cui 11 in meno in terapia intensiva. E resta più alto dei nuovi contagiati, infine, il conto dei guariti. In Italia 55.396 persone hanno visto negativizzarsi i propri tamponi.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono ancora. Quasi 20mila in meno di ieri gli italiani alle prese oggi con il Covid. Sono 834.760 in tutto il Paese, con 827.133 tra loro in isolamento domiciliare in attesa di un tampone negativo, asintomatici o con pochi sintomi. In ospedale, invece, sono 7.339 i ricoverati con il virus, di cui 288 in terapia intensiva in condizioni serie. In area critica sono entrati 22 pazienti nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del ministero. I casi totali durante tutto l’arco della pandemia sono stati 21.554.626, con 20.545.566 guariti e 174.300 deceduti. Nell’ultima settimana il numero di ricoverati è sceso del 13,7 per cento secondo quanto stimato dalla Fiaso.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Restano bassi i numeri registrati in questi giorni dalla campagna vaccinale contro il Covid. Nella giornata di ieri, martedì 16 agosto, sono state somministrate 15.633 dosi di vaccino contro il virus. 266 le prime dosi, mentre 329 persone hanno ricevuto la seconda e completato, quindi, il ciclo primario di vaccinazione. In 3.082 hanno ricevuto la terza dose, mentre le quarte sono state 11.956.