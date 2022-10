Covid Italia, il bollettino del 16 ottobre: 30.239 nuovi casi e 32 morti

Sono 30.239 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. 32 i decessi, 177.988 da inizio pandemia. È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 175.985, con un tasso di positività in calo al 17,2 per cento. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive di tutta Italia (252), mentre nei reparti ordinari ci sono 123 letti occupati in più: 6.715 i pazienti ricoverati in totale.

Covid Italia, balzo dell’indice di trasmissibilità Rt

Balzo dell’indice di trasmissibilità Rt, che questa settimana sale infatti a 1,30 rispetto a 1,18 della scorsa rilevazione, collocandosi ampiamente sopra il valore soglia dell’unità. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce invece leggermente, ma si trova ancora oltre la soglia epidemica: l’Rt è infatti pari a 1,20. L’incidenza settimanale raggiunge invece il valore di 504 per 100 mila abitanti rispetto a 441 di sette giorni fa. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull’andamento del Covid-19.

Covid Italia, otto Regioni a rischio alto

Sono otto le Regioni/Province Autonome sono classificate a rischio alto, di cui sette per la presenza di molteplici allerte di resilienza. Altre 12 sono a rischio moderato, mentre solamente una è classificata a rischio basso. Diciotto Regioni/PA riportano almeno una allerta di resilienza; otto riportano molteplici allerte di resilienza. Salgono a sei, rispetto alle quattro della settimana scorsa, le Regioni/PA italiane con ricoveri Covid sopra la soglia d’allerta del 15 per cento. L’occupazione in area medica supera questo dato in Calabria (16 per cento), PA di Trento (17,2 per cento) e Friuli Venezia Giulia (17,5 per cento), PA di Bolzano (23,6 per cento) e Umbria (26,6 per cento) e Valle d’Aosta (picco del 56,7 per cento).

Covid Italia, l’efficacia della dose aggiuntiva/booster

L’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia severa è 62,5 per cento nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 64 per cento tra 91 e 120 giorni, 69 per cento da oltre 120 giorni. L’efficacia nei vaccinati con dose aggiuntiva/booster è dell’82 per cento.