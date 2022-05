Covid Italia, il bollettino del 16 maggio: 13.668 nuovi casi e 102 morti

Consueto brusco calo dei nuovi positivi e dei numeri relativi al Covid in Italia nel primo giorno della settimana. Il bollettino di oggi, lunedì 16 maggio, è condizionato dal basso numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore, 104.793. Per questo i nuovi contagiati sono 13.668, quasi la metà di quelli registrati nel report di ieri (erano 27.162). Aumentano, però, sia i decessi sia i ricoverati. Le vittime sono passate dalle 62 di ieri alle 102 di oggi. Numeri ancora alti, come quelli delle settimane scorse. I ricoverati aumentano di 105 unità, di cui 6 nelle terapie intensive. Questi sono dati meno preoccupanti, perché la pressione sugli ospedali resta bassa e ampiamente sotto controllo. I guariti o dimessi sono stati, infine, 29.424. Il tasso di positività è attualmente al 13 per cento, anch’esso in discesa.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi sono tornati sotto il milione. In tutta Italia ci sono ad oggi 982.368 persone alle prese con il Covid e in attesa di un tampone negativo. In ospedale i ricoverati sono 7.984, di cui 353 in terapia intensiva. Mentre la pressione sulle strutture ospedaliere italiane continua a essere minima, i dati relativi alla pandemia, nel loro complesso, sono molto importanti. A partire dal numero delle vittime, salite a 165.346 su un totale di 17.071.649 casi dal febbraio 2020 a oggi. I guariti invece sono stati 15.923.935.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Su un totale di 137.324.990 vaccini anti Covid somministrati dal 26 dicembre 2020 a oggi, ieri sono state somministrate 5.048 dosi in tutta Italia. Numeri al ribasso soprattutto a causa della domenica, ma la campagna vaccinale prosegue lenta e preoccupa il basso numero di quarte dosi fin qui somministrate. Nel dettaglio ieri sono state iniettate 224 prime dosi, 172 seconde, 962 terze e 3.690 quarte. Il ciclo vaccinale primario è stato completato da 48.619.402 italiani, pari al 90,05 per cento della popolazione over 12. Una percentuale che sale al 91,47 se si aggiungono anche coloro i quali hanno ricevuto soltanto la prima dose e al 95,04 se si contano i guariti entro sei mesi senza alcuna vaccinazione.