Covid Italia, il bollettino del 16 giugno: 36.573 nuovi casi e 64 morti

L’Italia sta vivendo una vera e propria altalena nei numeri relativi ai contagi Covid. Nelle ultime 24 ore i casi sono tornati a salire. Il bollettino di oggi, infatti, registra 36.573 nuovi positivi, dopo i 31.885 di ieri. Un dato non allarmante, ma che tiene alta la tensione, a fronte soprattutto del report diffuso in mattinata dalla Fondazione Gimbe in cui si evidenzia un aumento dei casi nell’ultima settimana. E che l’Italia sia alle prese con una sorta di piccola ondata estiva lo testimonia il secondo giorno consecutivo di crescita dei ricoverati. Oggi il documento del ministero della Salute parla di un +88 negli ospedali, +3 nelle terapie intensive. E anche i morti sono aumentati rispetto a ieri: 64, contro i 48 di 24 ore fa. Il totale dei guariti è stato di 40.108 persone, sempre più dei nuovi contagiati. Il tasso di positività, invece, fa un netto salto fino a toccare il 18,8 per cento, uno dei dati più alti degli ultimi mesi.

Covid Italia: i numeri totali

Nonostante la piccola ondata che sta investendo il Paese a ridosso della stagione estiva, il Covid sembra arretrare, quantomeno nel numero degli attualmente positivi. In Italia sono 600.781 le persone alle prese con il virus, in attesa di un tampone negativo. Tra di loro ci sono 4.495 ricoverati in ospedale, di cui 192 in terapia intensiva. Complessivamente l’Italia ha visto positivizzarsi 17.773.764 di persone dall’inizio della pandemia a oggi, con 17.005.366 guariti e 167.617 vittime. Si assottiglia la forbice, quindi, tra casi e guariti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Ciò che resta stabile è il dato sulla vaccinazione. Nella giornata di ieri, mercoledì 15 giugno, sono state somministrate 18.413 dosi di vaccino anti Covid, per un totale di 138.029.792 di vaccini somministrati dal 26 dicembre 2020 a oggi. Le persone a ricevere la prima dose sono state 591, mentre in 678 hanno completato il ciclo primario, ricevendo la seconda. A completare ci sono stati 7.372 cittadini che si sono sottoposti alla terza dose e 9.772 alla quarta.