Covid Italia, il bollettino del 16 aprile: 63.815 nuovi casi e 133 morti

Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono 63.815 i nuovi contagi da Covid. Ieri erano stati 61.555. Le vittime sono invece 133, esattamente lo stesso numero di decessi registrato venerdì 15 aprile. A fronte di 424.482 tamponi effettuati, compresi i test rapidi, la percentuale di positivi è al 15 per cento. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 411 (-8), mentre i pazienti che hanno fatto ingresso nei reparti ordinari 9.878 (-102). Al momento sono 1.221.338 le persone positive al Covid in Italia. In totale sono 15.659.835 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.602. I dimessi e i guariti sono 14.276.895, con un incremento di 61.986 rispetto a ieri.

Covid Italia, nella fascia 5-11 anni un bimbo su 3 ha avuto due dosi di vaccino

Nella fascia 5-11 anni, in cui la campagna vaccinale è iniziata il 16 dicembre 2021, al 13 aprile 2022 è stata registrata una copertura con una dose pari a 3,6 per cento e con due dosi pari a 33,9 per cento. Lo sottolinea il report esteso Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità, con i dati di sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale. Il report evidenzia inoltre che, nei soggetti non vaccinati il rischio di mortalità è circa cinque volte più alto rispetto a quello che corrono i vaccinati con ciclo completo da meno o pari a 120 giorni e all’incirca dieci volte più elevato rispetto a quello che si prospetta per i vaccinati con dose booster.

Covid Italia, il dato delle reinfezioni

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati in Italia risulta pari a 4,4 per cento, in aumento rispetto alla settimana precedente, in cui la percentuale era stata del 4,1 per cento.