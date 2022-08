Covid Italia, il bollettino del 16 agosto: 8.944 nuovi casi e 70 morti

Un martedì atipico per il bollettino Covid, che vive numeri simili ai lunedì. Se solitamente il primo giorno della settimana vede un calo sensibile di nuovi casi per la presenza della domenica, stavolta a incidere sui numeri è stato il Ferragosto. E così nel report di oggi, 16 agosto, il ministero della Salute ha inserito 8.944 nuovi contagiati, a fronte di 63.549 tamponi processati in tutta Italia. Numeri che portano il tasso di positività al 14,1 per cento, con una discesa dell’1,4 rispetto al precedente bollettino. Negli ultimi tre giorni il trend relativo ai decessi vede un netto ribasso della curva. Le vittime del Covid nelle ultime 24 ore sono state 70, mentre appena quattro giorni fa erano oltre il doppio. C’è stato un lieve aumento del numero di ricoverati, che non incide però sulla pressione ospedaliera. Si tratta di un +40 in area medica, mentre in terapia intensiva il saldo tra ingressi e uscite è di -2. Infine i guariti: sono stati 21.912.

Covid Italia: i numeri totali

Il rapporto tra guariti e nuovi casi permette all’Italia di veder diminuire ancora gli attualmente positivi. Ad avere il Covid sono 854.023 cittadini e 846.180 di loro sono in isolamento domiciliare. 18 sono stati gli ingressi in terapia intensiva, dove sono attualmente ricoverati 299 pazienti con sintomi gravi dovuti al virus. Nei reparti, invece, i malati di Covid sono 7.544. I casi in totale dall’inizio della pandemia sono stati oltre 21 milioni e mezzo: 21.518.365. Tra di loro ben 20.490.170 sono i guariti, mentre le vittime salgono a 174.172.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Prevedibile anche il netto e brusco stop subito dalla campagna vaccinale nel lungo weekend di Ferragosto. Ieri, nella giornata clou dell’estate italiana, ci sono stati 427 donne e uomini che hanno deciso di vaccinarsi contro il Covid. 9 di loro hanno ricevuto la prima dose, 6 la seconda, 70 la terza e 342 la quarta.