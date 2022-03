Covid Italia, il bollettino del 15 marzo: 85mila casi e 180 morti

Risale la curva epidemica. Lo testimonia il bollettino di oggi, 15 marzo, in cui si parla di 85.288 nuovi casi. Un numero in netto aumento rispetto a ieri, quando i nuovi contagi sono stati 28.900, numero basso influenzato però dalla minor quantità di tamponi processati di domenica. Risale il tasso di positività, che ora tocca il 14,5 per cento a fronte di 587.015 test antigenici e molecolari effettuati lunedì 14. Aumentano anche i decessi: se ne sono registrati 180. Scendono di poco le ospedalizzazioni. Per gli esperti è questo il numero da tenere d’occhio mentre si tenta di capire se si sia di fronte a una nuova ondata o solo a un lieve aumento: -11 i ricoverati nei reparti, -16 nelle terapie intensive. 53.349 sono stati invece i guariti.

Covid Italia: i numeri totali

E così dopo la discesa della scorsa settimana, continuano a risalire gli attualmente positivi in tutta Italia. Il Covid colpisce la popolazione italiana. Mentre dall’inizio della pandemia sono stati 13.489.319 i cittadini contagiati, attualmente se ne contano 1.036.124. Tra loro, 8.975 sono ricoverati in ospedale, 502 in terapia intensiva. Dal febbraio 2020 a morire a causa del virus sono state 157.177 persone. 12.296.018, invece, i guariti.

🔴 #Coronavirus, 15 marzo 2022 • Attualmente positivi: 1.036.124

• Deceduti: 157.177 (+180)

• Dimessi/Guariti: 12.296.018 (+53.349)

• Ricoverati: 8.975 (-11)

• di cui in TI: 502 (-16)

• Tamponi: 193.352.508 (+587.015) Totale casi: 13.489.319 (+85.288, +0,64%) pic.twitter.com/PJM82GYkWo — YouTrend (@you_trend) March 15, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche la campagna vaccinale prosegue tra alti e bassi. Dopo i numeri registrati domenica, le vaccinazioni risalgono. 59.186 le dosi di vaccino anti Covid somministrate ieri, lunedì 14 marzo. Sempre le addizionali rappresentano il numero più alto: 45.569. Le prime dosi sono state 3.016, le seconde 10.382. A queste si aggiungono 219 monodose. In Italia sono 48.407.726 i vaccinati con doppia dose, mentre 49.315.076 quelli con almeno una somministrazione. Se si contano questi ultimi e i guariti da massimo 6 mesi che non hanno ricevuto alcun vaccino, il numero complessivo è 50.943.221, il 94,32 per cento degli over 12. Nella fascia 5-11 anni, invece, sono 2.122.626 con almeno una dose o guariti da massimo 6 mesi senza somministrazione. Si tratta del 58,06 per cento dell’intera platea.