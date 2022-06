Covid Italia, il bollettino del 15 giugno: 31.885 nuovi casi e 48 morti

Dopo i 39.474 nuovi casi di ieri, il numero di contagi Covid delle ultime 24 ore cala. Nel bollettino di oggi, 15 giugno, ne sono stati inseriti 31.885, quasi 8mila in meno rispetto al precedente report diffuso dal ministero della Salute. Un dato importante che evidenzia una nuova discesa, che va di pari passo a quella delle vittime. I morti, infatti, sono stati 48, contro i 73 registrati ieri. Crolla, però, il dato sui guariti, passati da 52.817 a 32.758: un divario di oltre 20mila unità che permette a chi si è negativizzato di superare i nuovi casi soltanto di poche centinaia. E aumentano, seppur di pochissimo, anche le ospedalizzazioni. Tra i ricoverati si registra un +25 complessivo, 6 dei quali nelle sole terapie intensive. Numeri che non allarmano ma che vanno tenuti sotto stretta osservazione. Il tasso di positività è sceso di un punto percentuale, fino al 16,3.

Covid Italia: i numeri totali

In totale gli attualmente positivi in Italia sono 603.885. Il dato non è praticamente cambiato nelle ultime 24 ore, se non per una diminuzione di circa 900 casi. Il calo è stato nettamente inferiore rispetto ai giorni precedenti, mentre i ricoverati addirittura salgono, seppure di poco, fino a 4.407. In terapia intensiva tra loro ce ne sono 189. La pandemia ha avuto inizio nel febbraio 2020 e da allora in Italia si sono registrati ben 17.736.696 di casi di Covid. Tra di loro, 16.965.258 sono i guariti mentre i deceduti sono stati 167.553, 48 dei quali nelle ultime 24 ore.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Mentre si parla sempre più spesso dei vaccini acquistati dall’Ue contro il vaiolo delle scimmie, che presto saranno dati ai Paesi europei, continua la campagna vaccinale contro il Covid. Ieri sono state somministrate 18.211 dosi, un dato in linea a quanto visto nelle ultime settimane. In Italia il 90,09 per cento degli over 12 ha completato il ciclo primario, quindi è sempre più basso il numero delle prime e delle seconde dosi. Ieri rispettivamente sono state 512 e 672, mentre le terze 7.523 e le quarte 9.504. In quest’ultimo caso l’appello degli esperti alla vaccinazione, rivolto a over 80 e immunocompromessi, rischia di cadere nel vuoto. Percentuali basse in tutta Italia, soprattutto al sud.