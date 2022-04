Covid Italia, il bollettino del 15 aprile: 61.555 casi e 133 morti

Anche oggi, così come negli ultimi giorni, il bollettino relativo ai dati Covid vede numeri stabili, sia nei nuovi casi, sia nei ricoverati o nei guariti. I contagiati dal virus in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 61.555, in linea con quelli del report di ieri: 62.037. Il dato migliore riguarda il lieve calo dei decessi, scesi da 149 a 133. Alta la cifra relativa ai pazienti guariti, negativizzatisi al tampone. Sono 70.895, un numero che permette agli attualmente positivi di scendere ancora. E a calare sono anche i ricoverati: -96 nei reparti e -1 in terapia intensiva, dove continuano a scendere in maniera lenta ma stabile.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi in Italia sono 1.218.924, oltre 9mila in meno rispetto a ieri. Un trend che continua a mantenersi, con un calo lento e costante. I ricoverati sono 10.399 di cui 419. Su un totale di 15.595.302 casi, 14.214.909 sono stati i guariti, mentre i decessi dall’inizio della pandemia sono stati 161.433. Quello del conto delle vittime è un tema centrale in queste ore, con l’indagine Istat-Iss a rivelare che circa 16mila morti sarebbero stati addebitati al Covid, ma senza una reale correlazione se non la presenza del virus. Si tratterebbe quindi di deceduti “con” e non “per” Covid.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Risale leggermente il numero di vaccini anti Covid somministrati. Nella giornata di ieri, 14 aprile, 27.629 italiani si sono sottoposti alla vaccinazione, 248 con il monodose, 1.173 per prime dosi, 3.327 per seconde e 22.881 addizionali. Il trend relativo alla campagna vaccinale resta stabile, con una media di circa 25mila vaccini al giorno. L’89,97 per cento della popolazione over 12 ha completato il ciclo primario, mentre il 91,44 ha almeno una dose. L’83,80 per cento di chi ha ricevuto la seconde dose si è sottoposto anche alla booster. Mentre la quarta dose è stata somministrata a 74.319 immunocompromessi in tutto il Paese.