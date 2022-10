Covid Italia, il bollettino del 14 ottobre: 40.580 nuovi casi e 98 morti

Nel giorno in cui il ministero della Salute ha diffuso i dati del monitoraggio settimanale, con l’aumento sia dell’indice Rt sia dell’incidenza, il bollettino quotidiano vede un calo dei casi ma un netto incremento dei decessi. Rispetto ai 45.705 casi di ieri, i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore dal Covid in Italia sono oltre 5mila meno: 40.580. Un dato che, se rapportato ai 216.511 tamponi processati in tutto il Paese tra antigenici e molecolari, porta il tasso di positività a scendere ancora dello 0,4 per cento, fino al 18,7. A salire, invece, è il conto dei morti. Dopo le 66 vittime di ieri, oggi nel report ne sono state inserite 98, con un netto incremento dei decessi. Tornano ad aumentare, dopo la discesa del precedente bollettino, anche i ricoverati. Nei reparti ordinari se ne registrano 182 in più, mentre nelle terapie intensive 8. I guariti quasi pareggiano i contagiati: sono stati 36.735.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi in Italia aumentano dello 0,7 per cento, salendo di 3.743 casi e raggiungendo quota 542.766. Ad avere il Covid, ma senza sintomi e quindi in isolamento domiciliare, sono 535.982 persone in tutta Italia. In ospedale, invece, sono 6.540 i ricoverati, di cui 244 in terapia intensiva. I casi totali sfondano la soglia dei 23 milioni. Dall’inizio della pandemia sono stati 23.030.777, con 177.883 deceduti e 22.310.128 guariti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Boom di vaccinazioni nella giornata di ieri. In tutta Italia, infatti, sono state somministrate 60.005 dosi di vaccino anti Covid. Si è toccato il picco massimo di quarte dosi nell’arco di 24 ore. Sono stati somministrati, infatti, 54.289 secondi booster, contro le 5.937 terze dosi. Ma nel conto totale la quarta dose resta nettamente indietro: a vaccinarsi sono stati in 3.675.414, contro i 40.198.093 che hanno ricevuto, invece, la terza. E c’è ancora chi riceve la prima dose: ieri sono stati in 277. Il totale, in questo caso, è di 50.843.716.