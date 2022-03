Covid Italia, il bollettino del 14 marzo: 28.900 casi e 129 morti

La settimana si apre con il consueto bollettino relativo ai dati Covid e con numeri in ribasso per l’effetto del weekend. Il report di oggi, lunedì 14 marzo, presenta in fatti 28.900 nuovi casi, a fronte di 204.877 tamponi antigenici e molecolari processati nella giornata di domenica. Nel documento del ministero della Salute di ieri erano stati 48.886 i contagiati, con un tasso di positività salito nuovamente fino a 14,8 per cento. Oggi quest’ultimo è rimasto alto, ma è sceso dello 0,7 per cento fino a 14,1. Risale il numero di decessi, ieri 86 e oggi 129. E nel bollettino diramato nel pomeriggio, si evince anche un altro aumento. Si tratta del numero di ricoverati, che sale di 230 unità, di 2 nella sola terapia intensiva. Basso il numero di dimessi o guariti, che sono 25.834. Meno dei nuovi casi.

Covid Italia: i numeri totali

E dopo la discesa della scorsa settimana, il numero degli attualmente positivi al Covid in Italia risale sopra il milione. Sono 1.003.239 gli italiani che hanno contratto il virus e stanno attendendo un tampone negativo. Tra loro, 8.986 sono attualmente ricoverati. Nella sola terapia intensiva sono 518. Numeri in aumento, su un totale di 13.402.905 casi dall’inizio della pandemia a oggi. Di questi, le vittime sono state 156.997, mentre i guariti 12.242.669.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Come sempre, la domenica ha effetti anche sulla campagna vaccinale contro il Covid. Nella giornata di ieri, 13 marzo, sono state somministrate 23.382 dosi, numero nettamente inferiore ai giorni precedenti. I monodose sono stati 126, le prime dosi 1.225. Completano il ciclo vaccinale in 5.434, ricevendo la seconda dose, mentre sono stati 16.597 i cittadini che hanno ricevuto la booster. Aumenta lentamente la percentuale di chi ha completato la doppia somministrazione. L’89,61 per cento della platea over 12 risulta quindi immunizzato – sono 48.397.729 persone. Preoccupa seppur in crescita la vaccinazione pediatrica, che tocca quota 1.207.521 bambini tra i 5 e gli 11 anni con doppia dose. Si tratta del 33,03 per cento, percentuale che sale a 37,36 se si considera chi ha almeno una dose. Sono 752.514, invece, i bambini guariti: il 20,58 per cento della popolazione 5-11 anni.