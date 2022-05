Covid Italia, il bollettino del 14 maggio: 36.042 nuovi casi e 91 morti

Sono 36.042 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 38.507 e una settimana fa 40.522, a conferma di un trend in lento ma costante calo. 91 i decessi, mentre ieri sono stati 115: le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 165.182. A fronte di 263.746 tamponi processati, tra test molecolari e antigenici, il tasso di positività scende dal 14,5 per cento al 13,7 per cento. In leggero calo le terapie intensive: -1, con 40 ingressi giornalieri e 340 pazienti ricoverati in area critica. 257 i nuovi ricoveri in area medica, dove sono in tutto 7.650 i letti occupati da pazienti con sintomi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Covid Italia, ancora in aumento le reinfezioni

In Italia sono segnalati in tutto 438.726 casi di reinfezione da Covid, pari al 3,6 per cento del totale dei casi notificati. Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni risulta pari al 5,8 per cento, in aumento rispetto alla settimana precedente (5 per cento). È quanto emerge dal report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento della pandemia. L’Iss evidenzia un aumento del rischio di reinfezione in modo particolare nei soggetti con prima diagnosi di Covid-19 notificata da oltre 210 giorni rispetto a chi ha avuto la prima diagnosi fra i 90 e i 210 giorni precedenti; nei soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni rispetto ai vaccinati con almeno una dose entro i 120 giorni. A maggior rischio, rispetto al resto della popolazione, risultano donne, giovani e operatori sanitari.

Covid, l’Oms ringrazia l’Italia per i vaccini

«Grazie mille, primo ministro Mario Draghi, per il contributo italiano di 31 milioni di dosi di vaccino contro Covid-19 attraverso Covax e i 200 milioni per sostenere il lavoro della piattaforma Act-Accelerator». Lo ha scritto su Twitter Tedros Adhanom Ghebreyesus direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.