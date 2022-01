Covid Italia, il bollettino del 14 gennaio: picco di 360 morti, 186mila i nuovi casi

Per il terzo giorno consecutivo cresce il numero di decessi causati dal Covid. Nel bollettino odierno, ministero della Salute e Protezione Civile ne contano ben 360, una crescita netta rispetto ai 316 di ieri e ai 313 di due giorni fa. Si tratta ancora una volta del record di vittime dall’inizio della quarta ondata del virus in Italia. Restano praticamente stabili, invece, i nuovi positivi trovati in 24 ore: passati da 184.615 a 186.253. Un aumento minimo, a fronte di un lieve calo di tamponi processati visto che ieri erano stati 1.181.179 e oggi 1.132.309. Il tasso di positività sale a quota 16,4 per cento, restando ai livelli degli ultimi giorni e variando di poco. Dopo il calo di due giorni, torna a salire il conto dei ricoverati in terapia intensiva: +11. Aumentano di 382, invece, i pazienti ricoverati nei reparti. I guariti sono stati 125.199.

Covid Italia: i numeri totali

Si avvicinano ai 2 milioni e mezzo gli italiani attualmente positivi al Covid. Il dato preciso parla di 2.398.828 cittadini che ad oggi combattono con l’infezione, su un totale di 8.356.514 dall’inizio della pandemia. Il dato completo vede 19.698 ricoverati in ospedale con sintomi gravi, 1.679 in terapia intensiva. Si parla sempre più spesso di un cambio di bollettino, ma il CTS anche oggi ha evidenziato l’importanza di continuare a fornire i dati con l’attuale sistema. Dal febbraio 2020 sono stati 5.817.138 i guariti, 140.548 i decessi.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche nella giornata di ieri le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia sono state oltre 670mila. Si tratta del terzo giorno di fila e il dato preciso parla di 670.428 vaccini in tutto il paese. Nello specifico sono state 68.855 prime dosi, 54.931 seconde, 544.916 terze e 1.726 monodose. La campagna vaccinale in oltre un anno ha visto la somministrazione di 118.447.392 dosi. Negli ultimi sette giorni oltre 2 milioni di dosi hanno riguardato la fascia over 50, per cui vige l’obbligo dallo scorso lunedì. Sono 2.017.973 gli italiani nella stessa fascia d’età che devono ancora ricevere la prima dose. Resta bassa la percentuale di vaccinati tra i bambini dai 5 agli 11 anni: il 74,83 per cento non ha ricevuto finora alcuna dose.