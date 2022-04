Covid Italia, il bollettino del 14 aprile: 62.037 casi e 149 morti

Il ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino con i dati Covid. Stabili i nuovi contagi rispetto al report di ieri: oggi sono 64.951, un paio di migliaia in più rispetto al 62.037 di 24 ore fa. Anche i decessi causati dal virus restano praticamente invariati, passando da 155 a 149. Scendono ancora i ricoverati. Un dato da valutare sempre attentamente per capire quale sia il reale impatto del Covid sul sistema ospedaliero italiano. Nei reparti si registra un -120, nelle terapie intensive -29. I guariti superano ancora una volta i nuovi casi, ma stavolta soltanto di poche centinaia: sono stati 65.664.

Covid Italia: i numeri totali

Attualmente positivi in Italia sono 1.227.662. Il numero totale di ricoverati è invece di 10.495. Tra loro, 420 sono invece i pazienti tanto gravi da necessitare il ricovero in terapia intensiva. La pandemia ormai tiene sotto scacco il pianeta da oltre due anni. Nel Paese i primi casi sono stati riscontrati nel febbraio 2020. Da allora, sono stati 15.533.012 i casi trovati nella penisola. Di questi, 14.144.014 sono i guariti, mentre 161.336 sono state le vittime.

🔴 #Coronavirus, 14 aprile 2022 • Attualmente positivi: 1.227.662

• Deceduti: 161.336 (+149)

• Dimessi/Guariti: 14.144.014 (+65.664)

• Ricoverati: 10.495 (-120)

• di cui in TI: 420 (-29)

• Tamponi: 208.014.099 (+438.375) Totale casi: 15.533.012 (+64.951, +0,42%) pic.twitter.com/XX5zjSQqqI — YouTrend (@you_trend) April 14, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Prosegue a rilento la campagna vaccinale, ormai stabile su somministrazioni tra le 20 e le 30mila giornaliere. Ieri, 13 aprile, sono state 24.432 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia. I monodose sono stati 185, mentre le prime dosi sono tornate sopra quota mille: 1.028. A questi si aggiungono 3.289 seconde dosi e 19.930 addizionali. Il totale di dosi dall’inizio della campagna, partita il 26 dicembre 2020, è di 136.217.649. Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono 48.566.840, l’89,96 per cento degli over 12. A questi si aggiungono 1.246.262 di bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto due dosi, pari al 34,09 per cento della popolazione in esame.