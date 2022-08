Covid Italia, il bollettino del 14 agosto: 19.457 nuovi casi e 78 morti

Curva epidemica ancora in calo in Italia. Sono 19.457 i nuovi casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore. 78 le vittime. A fronte di 131.302 tamponi effettuati, il tasso di positività scende al 14,8 per cento. Salgono di sette unità i ricoveri in terapia intensiva, mentre scendono di 212 quelli nei reparti ordinari. Sono poco più di 7.500 le persone con sintomi ricoverate in area medica, mentre terapia intensiva sono 298.

Covid Italia, quasi 21,5 milioni di casi da inizio pandemia

I casi totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 21.499.531. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 29.929 per un totale che sale a 20.447.901. Gli attualmente positivi sono 10.552 in meno e diventano dunque 877.570, di cui 869.729 in isolamento domiciliare. La regione con più nuovi casi Covid è il Veneto con 2.376, seguito da Lombardia (+2.143), Lazio (+1.858), Campania (+1.749), Emilia Romagna (+1.610) e Sicilia (+1.567).

Covid Italia, in leggero aumento le reinfezioni

In Italia sono in calo Rt, incidenza e ricoveri. Nel periodo 20 luglio – 2 agosto, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,81, in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Il nuovo report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato anche un leggero aumento della percentuale di reinfezioni da Covid-19 sul totale dei casi segnalati, che è stata pari al 13 per cento. Nella la settimana precedente in analisi (dal 25 al 31 luglio), la percentuale era stata pari al 12,7 per cento. Dal 24 agosto 2021 al 3 agosto 2022 sono stati segnalati 921.736 casi di reinfezione, ovvero il 5,6 per cento del totale dei casi segnalati nello stesso periodo.

Covid Italia, il punto sulla campagna vaccinale

Sono 139.776.812 le dosi di vaccino somministrate in Italia dall’inizio della campagna vaccinale. Dal 27 dicembre 2020, state somministrate 47.315.932 sono prime dosi, 49.951.565 seconde (o uniche dosi), 40.618.345 terze dosi e 1.890.970 quarte dosi.

LEGGI ANCHE: Covid e scuola, a settembre con o senza mascherine: le ipotesi al vaglio