Covid Italia, il bollettino del 13 ottobre: 45.705 nuovi casi e 66 morti

La curva epidemica potrebbe aver già raggiunto un nuovo equilibrio. O almeno è questo quanto evidenzia il bollettino odierno con i dati Covid relativi alle ultime 24 ore. Secondo i numeri del ministero della Salute, i nuovi contagiati sono stati 45.705, oltre 2mila meno di ieri quando erano stati 47.763. A diminuire sono anche il tasso di positività e i decessi. Nel primo caso, infatti, la percentuale generata dal rapporto tra positivi e tamponi processati, che sono stati 238.253, scende al 19,2 per cento dello 0,3 rispetto al precedente. Nel secondo caso, invece, i morti sono 66, mentre ieri erano stati 69. Cauto ottimismo, quindi, fuoriesce da dati in leggero calo, che vanno di pari passo anche con una diminuzione di ricoverati, la prima dopo diverse settimane. Nei reparti ordinari sono 126 in meno i pazienti rispetto a 24 ore fa, mentre in terapia intensiva ce ne sono 8 in più. A salire sono anche i guariti, che sono stati 40.067.

Covid Italia: i numeri totali

Il totale degli attualmente positivi in Italia vede alle prese con il Covid 539.023 persone, di cui 532.429 in isolamento domiciliare e 6.358 ricoverati. L’aumento di contagiati rispetto a ieri è stato di 5.572 unità, mentre negli ospedali si è scesi dell’1,9 per cento. 236, invece, i pazienti in terapia intensiva. I casi totali dall’inizio della pandemia sono stati 22.990.201, con 22.273.393 guariti e 177.785 decessi.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Nel nuovo equilibrio raggiunto dalla pandemia in Italia sembra inserirsi anche la campagna vaccinale. Dopo mesi di netto calo delle somministrazioni, negli ultimi giorni i numeri degli hub parlano di vaccinati tra i 40 e i 45mila al giorno. Ieri, mercoledì 12 ottobre, a sottoporsi alla vaccinazione sono stati in 44.345, che incrementano il numero totale di dosi somministrate dall’inizio della campagna, ora 141.117.816. Le quarte dosi anche ieri hanno sfiorato quota 40mila: sono state 39.883 su un totale di 3.621.125 italiani ad aver scelto il secondo booster. Ieri si sono registrate anche 245 prime dosi, 230 seconde e 3.987 terze.