Covid Italia, il bollettino del 13 gennaio: 316 decessi e 184mila nuovi casi

Mentre si continua a discutere dell’effettiva utilità relativa alla diffusione dei numeri del Covid in Italia, il bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile continua a mantenere la propria cadenza quotidiana. Nelle ultime 24 ore sono stati 184.615 i nuovi contagi nel paese, a fronte di 1.181.179 tamponi processati. Ieri erano stati 196.224 i positivi e 1.190.567 i test. Il tasso di positività, quindi, scende dal 16,6 al 15,6 per cento. Continua ad essere stabile il conto dei decessi registrati in un giorno, che ieri ha visto 313 morti e oggi 316, nuovo record di vittime nella quarta ondata. Cresce anche il numero di pazienti ricoverati in ospedale, che registra un +338, mentre nelle terapie intensive per il secondo giorno consecutivo il numero di occupanti cala, anche se oggi soltanto di 1. Nei dati odierni si registrano 82.803 persone che hanno superato il virus, risultando guariti o lasciando gli ospedali.

Covid Italia: i numeri totali

Nel conto generale così l’Italia raggiunge quota 2.323.518 cittadini attualmente positivi al virus del Covid. Una cifra in crescita e su cui si è aperto il dibattito nelle scorse ore, con molti virologi a sottolineare l’importanza di differenziare tra sintomatici e asintomatici. In totale i casi dall’inizio della pandemia superano gli 8 milioni: sono 8.155.645. I decessi dal febbraio 2020 a oggi a causa della pandemia sono stati 140.188 mentre 5.691.939 sono gli italiani che hanno superato l’infezione. Attualmente negli ospedali ci sono 19.316 pazienti ricoverati a causa del Covid, di cui 1.668 in terapia intensiva.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Ieri, così come due giorni fa, è stato un altro giorno di grande passo in avanti per la campagna dei vaccini anti Covid. Dopo le 686.414 somministrazioni fino alle 23.59 di martedì scorso, anche nella giornata del 12 gennaio si sono sfiorate le 700mila dosi. Sono state somministrate in tutta Italia 675.695 di cui 74.290 prime, 55.072 seconde, 544.551 addizionali e 1.782 monodose.