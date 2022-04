Covid Italia, il bollettino del 13 aprile: 62.037 casi e 155 morti

Il bollettino di oggi, 13 aprile, parla di 62.037 nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore. Rispetto al report diffuso ieri dal Ministero della Salute, i numeri relativi ai contagiati in Italia è sceso di oltre 20mila unità, visto che nel precedente documento erano stati 83.643. E a diminuire sono stati anche i morti, passati da 169 a 155, ma sempre alti e da guardare con attenzione. Dal punto di vista degli esperti, i dati migliori sono sempre quelli relativi alle ospedalizzazioni. I ricoverati continuano a scendere, seppur lentamente: nei reparti si registra un -41, nelle terapie intensive -14. Il tasso di positività è al 14,8 per cento, mentre il numero dei guariti ancora una volta supera i nuovi casi, anche se di pochissimo: sono stati 63.318.

Covid Italia: i numeri totali

In Italia ci sono 1.227.858 persone attualmente positive al Covid. Un numero in calo, anche se molto lento, di poche manciate di migliaia al giorno. Tra di loro ci sono 10.615 ricoverati, di cui 449 in terapia intensiva. I dati sulle ospedalizzazioni sono sempre sotto la lente d’ingrandimento e rappresentano il reale termometro della situazione secondo il Ministero. Dall’inizio della pandemia a oggi ci sono stati 15.467.395 casi di Covid, di cui 14.078.350 guariti e 161.187 vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale prosegue stabile. I numeri, però, sono nettamente inferiori a quelli di un paio di mesi fa. Ieri, 12 aprile, sono state somministrate 24.500 dosi di vaccino anti Covid, 165 monodose, 994 prime, 3.174 seconde e 20.167 terze. Sono le prime dosi a preoccupare, perché in Italia ci sono ancora 6 milioni di cittadini senza alcun vaccino. Gli italiani con due dosi di vaccino sono invece 48.563.237, l’89,95 per cento della platea over 12. A loro si aggiungono 1.245.633 bambini dai 5 agli 11 anni, pari al 34,07 per cento della popolazione pediatrica presa in esame. Il totale delle terze dosi è di 39.085.621, l’83,70 per cento di chi ne ha diritto.