Covid Italia, il bollettino del 12 ottobre: 47.763 nuovi casi e 69 morti

Dopo il netto rialzo di ieri, i nuovi contagiati calano e scende anche il tasso di positività, seppur di poco. Il bollettino Covid diffuso dal ministero della Salute oggi, mercoledì 12 ottobre, parla di 47.763 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono quasi 20mila in meno di ieri, quando ne erano stati registrati invece 65.925. Il tasso di positività di oggi diminuisce: è del 19,5 per cento, lo 0,3 in meno di ieri, a fronte di un rapporto tra i casi con 244.746 tamponi antigenici e molecolari processati in tutta Italia. Ad abbassarsi è anche la quantità di vittime da Covid registrate: ieri erano 80, oggi sono state 69. Aumentano invece i ricoverati, che da un paio di settimane continuano a vedere incrementare il numero di pazienti in ospedale. Oggi sono 225 in più in area medica e 4 in terapia intensiva. I guariti, invece, sono stati 35.153.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi continuano ad aumentare seppur di appena 12.522 nuovi casi. In Italia ad avere il Covid sono in 533.451, ma la gran parte sono attualmente in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi: sono 526.739. Ricoverati in ospedale con problemi seri, invece, sono in 6.484, tra cui 228 pazienti gravi attualmente in terapia intensiva. Il Covid dal febbraio 2020 a oggi ha colpito almeno 22.944.496 italiani ma la pandemia non è ancora finita e gli esperti stanno cercando di capire se il prossimo inverno sarà l’ennesimo momento delicato con una nuova ondata. 22.233.326 italiani sono guariti, mentre 177.719 sono i decessi.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Forse per l’arrivo dell’autunno, per il rialzo dei casi o per la messa in commercio dei vaccini bivalenti contro il Covid originale e le sottovarianti Omicron, la campagna vaccinale ha ripreso a correre. Nella giornata di ieri, martedì 11 ottobre, sono state somministrate in Italia 44.974 dosi di vaccino su un totale di 141.073.471 dall’inizio della campagna il 26 dicembre 2020. E sono le quarte dosi a garantire numeri così alti, con 40.109 somministrazioni che portano il conto totale di chi ha scelto di sottoporsi al secondo booster a quota 3.581.242. 360, invece, le prime dosi. Poi 326 le seconde e 4.179 le terze.