Covid Italia, il bollettino del 12 marzo: 53.825 nuovi casi e 133 morti

Sono stati 53.825 i nuovi casi Covid rilevati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 417.777, con un tasso di positività che sale dal 12,5 per cento di ieri al 12,9 per cento di oggi. I morti sono 133 (ieri 156), le vittime totali dall’inizio della pandemia 156.782. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 14 in meno, con 40 ingressi del giorno, per un totale di attualmente ricoverati in area critica pari a 513. I ricoveri ordinari diminuiscono di 40 unità, per un totale di 8.234. Da lunedì entrano in zona bianca Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta.

Covid, il tasso di mortalità tra i non vaccinati è 15 volte più alto

Il tasso di mortalità standardizzato per i non vaccinati (96/100 mila) è 5 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (19/100 mila) e 15 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster (7/100 mila). Lo evidenzia il Report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità. «Escludo che un secondo booster, in questa fase, debba essere somministrato ad altre categorie a parte gli immunodepressi», ha detto all’Adnkronos Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, mentre il Regno Unito accelera sulla quarta dose. «Una revisione delle tempistiche di somministrazione di un nuovo booster vaccinale più esteso potrebbe dunque essere necessaria. Comunque non credo che si tratterà di una nuova vaccinazione universale», ha dichiarato il virologo Fabrizio Pregliasco.

Covid, la pandemia nella fascia 0-19 anni

Nelle fasce d’età 0-9 e 10-19 anni si registra il più alto tasso di incidenza di casi Covid a 14 giorni, pari rispettivamente a 1.424 e 1437 per 100 mila abitanti, mentre è nella fascia di età 70-79 anni che è stato registra il valore più basso: 471 casi per 100 mila abitanti. Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati 2.966.901 casi nella popolazione 0-19 anni, con 15.200 ospedalizzazioni, 350 ricoveri in terapia intensiva e 50 decessi.