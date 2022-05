Covid Italia, il bollettino del 12 maggio: 39.317 nuovi casi e 130 morti

I nuovi contagiati dal Covid in Italia continuano a calare. Dopo i 42.249 casi inseriti nel report ieri dal ministero della Salute, oggi all’interno del bollettino se ne registrano 39.317. Una diminuzione che lascia ben sperare in vista delle prossime settimane, perché i guariti sono 61.866 e quindi gli attualmente positivi continuano a decrescere. Aumentano rispetto a ieri, però, i decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 130 i morti. Intanto in salita è anche il tasso di positività, ora al 14,6 per cento, perché è sceso il numero di tamponi processati, 268.654 (ieri i test erano stati 294.611). Infine, le ospedalizzazioni: i ricoveri scendono di 254 unità, mentre le terapie intensive di 4.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono fino a sfiorare il singolo milione. Ad oggi in Italia sono 1.018.683 gli italiani alle prese con il Covid. Tra loro ce ne sono 8.158 ricoverati nei reparti e 334 in terapia intensiva con 33 ingressi giornalieri e saldo di -4. In totale dall’inizio della pandemia a oggi i casi totali sono stati 16.954.784, con 15.771.125 guariti e 164.976 deceduti.

#Coronavirus, 12 maggio 2022 • Attualmente positivi: 1.018.683

• Deceduti: 164.976 (+130)

• Dimessi/Guariti: 15.771.125 (+61.866)

• Ricoverati: 8.492 (-258)

• di cui in TI: 334 (-4)

• Tamponi: 217.129.696 (+268.654) Totale casi: 16.954.784 (+39.317, +0,23%) — YouTrend (@you_trend) May 12, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

E infine la campagna vaccinale. Le somministrazioni di dosi di vaccino anti Covid proseguono, con le quarte dosi agli over 80 e agli immunocompromessi a trainare i numeri. Ieri, 11 maggio, sono state somministrate 40.944 dosi, di cui 770 prime, 1.221 seconde e 9.432 terze. Il secondo booster, invece, è stato ricevuto da 29.521 italiani e l’importanza della quarta dose è stata ribadita dagli esperti sempre di più nelle ultime settimane. In generale dal 26 dicembre 2020, data di inizio della campagna vaccinale in Italia, sono stati somministrati 137.201.225 vaccini. Tra chi ha completato il ciclo vaccinale e chi è guarito dal Covid senza alcuna somministrazione negli ultimi 6 mesi, è il 95,02 per cento degli italiani over 12 aver aver l’immunizzazione contro il virus. Sono 51.306.304.