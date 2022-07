Covid Italia, il bollettino del 12 luglio: 142.967 nuovi casi e 157 morti

Dopo il brusco calo del lunedì, dovuto soprattutto al minor numeri di tamponi processati domenica, il bollettino di oggi in cui il ministero della Salute inserisce i dati Covid evidenzia un vero boom di contagiati. In tutta Italia nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 142.967 nuovi casi, a fronte di 550.706 tamponi processati. Il tasso di positività, così, torna a salire. Dopo il 20,1 per cento di ieri, oggi si attesta a quota 26 per cento, con un incremento del 5,9. Ma a crescere è anche il numero delle vittime, già ieri in rialzo: alle 127 del precedente report se ne aggiungono 157 di quello odierno. La pressione sugli ospedali non diminuisce, anzi i ricoverati continuano ad aumentare: +270 in area medica, mentre nelle terapie intensive si registra un +15 con 58 ingressi. Alto il numero di guariti, che sono stati 97.438.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi riprendono a salire. Dopo il breve intermezzo del weekend, con i guariti a superare ieri i nuovi casi, oggi gli italiani alle prese con il Covid aumentano. Sono in tutto il Paese 1.350.481. Tra loro sono in isolamento domiciliare 1.340.382. Quasi 10mila, invece, i ricoverati: in totale sono 9.724, con 375 in terapia intensiva, dove si registrano oggi 58 ingressi. La pandemia ha avuto il via nel febbraio 2020. Da allora ad ammalarsi sono stati almeno 19.667.320 persone. Questo il dato relativo ai casi certi, con 18.147.449 guariti e 169.390 vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche la campagna vaccinale riprende. Lunedì 11 luglio sono state somministrate 19.321 dosi di vaccino anti Covid, un numero lievemente superiore alla media quotidiana della scorsa settimana. Nel conto rientrano 559 prime dosi, 555 seconde, 7.930 terze e 10.277 quarte. I Paesi europei, Italia compresa, stanno provvedendo ad aggiornare i protocolli per la quarta dose di vaccino, che sarà somministrata già dai prossimi giorni a tutta la popolazione sopra i 60 anni di età e non più soltanto agli over 80 e agli immunocompromessi. Ad oggi a riceverla in Italia sono stati 981.398 over 80 e 371.097 immunocompromessi.