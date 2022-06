Covid Italia, il bollettino del 12 giugno: 18.678 nuovi casi e 26 morti

Secondo quanto comunicato dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono 18.678 i nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia. 26 le vittime. A fronte di 127.704 tamponi effettuati (compresi i test rapidi), il tasso di positività sale al 14,6 per cento (con un balzo in avanti del 2,8 per cento). I pazienti in terapia intensiva sono adesso 183 (-10 rispetto a ieri), quelli ricoverati nei reparti ordinari 4.118 (+42). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, sono arrivati a 167.391. Il numero dei positivi dall’inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 17.653.375. I guariti sono in tutto 16.863.770.

Covid Italia, stabile il tasso di reinfezioni

Dal 24 agosto 2021 al 5 giugno 2022 sono stati segnalati 519.603 casi di reinfezione. Nell’ultima settimana la percentuale sul totale dei casi risulta del 6,3 per cento: il dato è stabile rispetto alla settimana precedente. È quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’epidemia di Covid-19 in Italia.

Covid Italia, torna a salire l’incidenza

Dopo settimane di calo sale l’incidenza, che passa a 222 da 207. In calo l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici: dal report settimanale Iss emerge che, nel periodo 18 – 31 maggio 2022, è stato pari a 0,75. La settimana precedente si era attestato a 0,82.

Covid Italia, i dati dei contagi in età scolare

Come sottolinea l’Iss, è in leggera diminuzione, rispetto alla settimana precedente, la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare (15 per cento) rispetto al resto della popolazione. Nell’ultima settimana, il 18 per cento dei contagi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 34 per cento nella fascia d’età 5-11 anni, il 48 per cento nella fascia 12-19 anni. Dall’inizio della pandemia di Coronavirus sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid 3.946.618 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 18.951 ospedalizzati, 421 ricoverati in terapia intensiva e 57 deceduti.