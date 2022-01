Covid Italia, il bollettino del 12 gennaio: 196.224 nuovi casi, ma 313 morti

Scendono da 220.532 a 196.224 i nuovi positivi al Covid riscontrati nell’arco di 24 ore. Dopo i dati di ieri, il bollettino odierno, diffuso come sempre da Ministero della Salute e Protezione Civile, vede un lieve calo nei numeri. A calare, però, sono stati anche i tamponi processati, che ieri erano stati 1.375.514 e oggi, invece, 1.190.567. Per questo il tasso di positività aumenta leggermente, passando dal 16 al 16,5 per cento. Continua ad essere alto il numero di decessi, che oggi tocca il suo record dall’inizio della quarta ondata. Sono stati 313, infatti, i morti nelle ultime 24 ore dopo i 294 registrati ieri. Aumenta di 234 pazienti il conto dei ricoveri in tutta Italia, mentre calano gli ospiti delle terapie intensive, che fanno registrare un -8. Il conto dei dimessi o guariti di oggi è di 108.198, un dato incoraggiante relativo a chi ha superato l’infezione, uscendo dall’incubo.

Covid Italia: i numeri totali

Il conto dei positivi in tutta Italia continua ad aumentare. L’impatto della quarta ondata sembra non fermarsi e ora i cittadini italiani che hanno attualmente il virus sono 2.222.060. Un numero elevato se si pensa che il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 7.971.068. Domani si potrebbe superare la soglia degli 8 milioni. Attualmente in ospedale sono 18.978 persone ricoverate a causa del Covid, di cui 1.669 in terapia intensiva. 139.872 i morti dal febbraio del 2020 ad oggi a causa del virus, mentre i guariti sono stati 5.609.136.

🔴 #Coronavirus, 12 gennaio 2022 • Attualmente positivi: 2.222.060

• Deceduti: 139.872 (+313)

• Dimessi/Guariti: 5.609.136 (+108.198)

• Ricoverati: 18.978 (+234)

• di cui in TI: 1.669 (-8)

• Tamponi: 151.338.033 (+1.190.567) Totale casi: 7.971.068 (+196.224, +2,52%) pic.twitter.com/xrTkB2DcKO — YouTrend (@you_trend) January 12, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Nella giornata di ieri, però, si è registrato anche il record di dosi di vaccino anti Covid somministrate in un solo giorno. Si parla di 686.414 somministrazioni, di cui ben 549.139 terze dosi. Aumentano, però, anche le prime, salite a quota 77.482 e frutto probabilmente dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50. 57.984 sono state le seconde dosi, 1.809 i monodose somministrati.