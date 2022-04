Covid Italia, il bollettino del 12 aprile: 83.643 casi e 169 morti

Sono 83.643 i nuovi positivi al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un numero in aumento, quello mostrato dal ministero della Salute nel bollettino di oggi, 12 aprile. Ieri i casi erano stati 28.368, con un tasso di positività del 14,7 per cento. Quest’ultimo oggi è aumentato fino a 14,9. Alto anche il numero di deceduti: forte crescita delle vittime rispetto agli ultimi due giorni, con 169 morti a causa del virus contro i 115 di ieri e i 90 del report di domenica. I numeri che lasciano ben sperare arrivano da guariti e ricoverati. I primi sono stati 87.904, ancora una volta superiori ai nuovi casi, anche se di poco. I secondi scendono ulteriormente, sebbene di soli 52 posti letto nei reparti e 4 nelle terapie intensive.

Covid Italia: i numeri totali

Sebbene soltanto di 4mila unità, scende ancora il dato relativo agli attualmente positivi. In Italia a fare i conti con il Covid sono in 1.228.745, di cui 10.670 ricoverati nei reparti e 463 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia a oggi, invece, il numero completo di contagiati è di 15.404.809. Sfonda il tetto dei 14 milioni la quota di italiani guarita dal virus: sono 14.015.032. Sempre più alto, purtroppo, il numero di decessi, che in due anni sono stati 161.032.

🔴 #Coronavirus, 12 aprile 2022 • Attualmente positivi: 1.228.745

• Deceduti: 161.032 (+169)

• Dimessi/Guariti: 14.015.032 (+87.904)

• Ricoverati: 10.670 (-52)

• di cui in TI: 463 (-3)

• Tamponi: 207.155.729 (+563.018) Totale casi: 15.404.809 (+83.643, +0,55%) pic.twitter.com/aZJjY44HIG — YouTrend (@you_trend) April 12, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Dopo il crollo delle somministrazioni di domenica, quando sono stati soltanto 5.157 i vaccini iniettati contro il Covid in Italia, riprende la campagna vaccinale. Numeri sempre in calo rispetto al trend delle ultime settimane, con gli hub vaccinali e gli ospedali italiani ad aver somministrato ieri, lunedì 11 aprile, 25.915 dosi. Nel dettaglio: 215 monodose, 1.025 prime, 3.552 seconde e 21.123 terze. Mentre gli esperti parlano ancora di circa 6 milioni di italiani senza vaccinazione, sono 49.363.749 quelli ad aver ricevuto almeno una dose, mentre in 48.559.671 hanno completato il ciclo vaccinale. Si tratta dell’89,95 per cento degli over 12. Tra i bambini dai 5 agli 11 anni, invece, la percentuale di chi ha ricevuto due dosi è del 34,05 per cento: sono 1.244.956. A questi si aggiungono gli 846.764 bambini guariti dal Covid, senza somministrazione, da massimo 6 mesi: è il 23,16 per cento dell’intera platea.