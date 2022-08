Covid Italia, il bollettino del 12 agosto: 26.693 nuovi casi e 152 morti

Un altro lievissimo calo di nuovi casi nel bollettino Covid di oggi. Dopo i poco più di 28mila contagiati di ieri, infatti, il report odierno del ministero della Salute mostra 26.693 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero di positivi continua ad abbassarsi giorno dopo giorno. 177.819 sono stati i tamponi processati in tutto il Paese, con un tasso di positività che resta stabile al 15 per cento. Tra i dati raccolti dal ministero, in base a quanto comunicato dalle singole Regioni, è il numero di decessi che continua a preoccupare. Il numero di vittime vive un’altalena costante e dopo i 130 di ieri sono stati 152 i morti inseriti nel report oggi. Scende in maniera costante e senza più fermarsi la pressione sugli ospedali. I ricoverati nei reparti Covid sono 315 meno di ieri, mentre in terapia intensiva si è registrato un -15 tra ingressi e uscite. I guariti sono invece 51.821.

Covid Italia: i numeri totali

In pochi giorni gli attualmente positivi sono scesi sotto il milione di casi e ora puntano ad abbassarsi al di sotto della soglia dei 900mila. Ad avere il Covid in Italia, infatti, ad oggi sono 914.928 persone, ma con il trend attuale tra guariti e nuovi casi già domani potrebbero essere ancora meno. 906.579 gli isolati a casa, asintomatici o con sintomi lievi. Ricoverati in ospedale, invece, sono in 8.043, altro numero che scende in maniera repentina. 306, invece, in terapia intensiva. I casi totali certificati durante tutto l’arco della pandemia sono stati 21.455.291, con 20.366.510 guariti e 173.853 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale contro il Covid mette a referto altre 28.141 dosi somministrate. Questo il numero di vaccini somministrati ieri, giovedì 11 agosto, con 495 prime dosi, 245 seconde, 4.884 terze e 22.517 quarte. Complessivamente sono state iniettate, dal 26 dicembre 2020 a oggi, 140.047.985 dosi di vaccino contro il virus. Le quarte dosi continuano a non decollare, ma le autorità sanitarie prevedono un incremento in autunno.