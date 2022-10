Covid Italia, il bollettino dell’11 ottobre: 65.925 nuovi casi e 80 morti

Il bollettino con i dati Covid di oggi, martedì 11 ottobre, mostra un netto rialzo dei contagiati ma anche un boom di vittime rispetto ai numeri degli ultimi giorni. Secondo il report del ministero della Salute, infatti, nelle ultime 24 ore si sono registrati 65.925 positivi, oltre tre volte quelli di ieri, che erano stati 15.089. Un aumento che arriva a fronte di un netto rialzo anche dei test effettuati, mai così tanti nell’ultimo mese: sono stati 333.204 i tamponi processati in tutta Italia. E così il tasso di positività sale fino al 19,8 per cento, aumentando dell’1,7 in un giorno. Salgono notevolmente le vittime, che oggi sono state 80, 29 in più di ieri. Continua ad aumentare anche la pressione sugli ospedali. Nei reparti ordinari, infatti, si registrano 272 ricoverati in più con il virus. In terapia intensiva, invece, sono 8. Bene i guariti, ma sempre al di sotto dei nuovi positivi: sono stati 48.345.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi salgono del 3,5 per cento rispetto al report di ieri, con un incremento di 17.492 unità. In Italia sono in 520.919 ad essere affetti dal Covid, 514.436 di loro sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con problemi di lieve entità. 6.259 sono, invece, gli italiani ricoverati con sintomi, 224 di loro in terapia intensiva con un aumento di 8 casi, quasi il 4 per cento. In totale dall’inizio della pandemia a oggi si sono registrati 22.896.742 casi, con 22.198.173 guariti e 177.650 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Risale il numero delle dosi di vaccino anti Covid somministrate, che in totale dall’inizio della campagna vaccinale sono state 141.028.497. Nella giornata di ieri, lunedì 10 ottobre, ne sono state somministrate 36.039, con un boom di quarte dose. Mentre le prime sono state 411, le seconde 50 e le terze 3.361, le quarte sono state 32.217, salendo a un numero complessivo di 3.541.133. La percentuale di vaccinati con il secondo booster resta bassa, ma con l’arrivo dei vaccini bivalenti e l’autunno che procede, i numeri sono tornati ad aumentare.