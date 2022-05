Covid Italia, il bollettino dell’11 maggio: 42.249 nuovi casi e 115 morti

Sono 42.249 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, con 115 decessi. A fronte di 294.611 test effettuati, tra antigenici e molecolari, il tasso di positività si attesta al 14,3 per cento, in calo rispetto a ieri (era al 15,1 per cento). Diminuiscono anche i ricoveri in terapia intensiva: -20, con 33 ingressi giornalieri. I pazienti in area critica sono adesso 338. Scendono nettamente quelli nei reparti ordinari: sono 167 in meno, per un totale di 8.412.

Covid Italia, 41.776 attualmente positivi in meno

Gli attualmente positivi sono 41.776 in meno rispetto a ieri, per un totale di 1.041.196. Di questi, 1.032.446 sono al momento in isolamento domiciliare. La regione con il maggior numero di nuovi casi di positività al Covid è la Lombardia con 6.157 contagi, seguita da Campania (4.356), Veneto (4.141), Emilia Romagna (3.892) e Lazio (3.859). Da inizio pandemia le positività rilevate sono in tutto 16.915.301. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 84.344, per un totale che sale a 15.709.259.

Covid Italia, Fiaso: in calo i pazienti Covid ricoverati

Continua la riduzione dei pazienti Covid negli ospedali italiani: in una settimana (3-10 maggio) il numero dei ricoverati è sceso complessivamente del 7,5 per cento. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Nei sette giorni in analisi è stata registrata una diminuzione dei ricoveri maggiore rispetto alla settimana precedente (26 aprile-3 maggio), quando la riduzione si era attestata al 5,7 per cento.

Covid Italia, a rilento la quarta dose di vaccino

Stenta ad affermarsi il secondo booster per gli ultraottantenni e i soggetti fragili. Lo afferma il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, che parla di «difficoltà nella somministrazione della quarta dose» legate «a un finalmente sensibile miglioramento dei dati epidemiologici che lasciano intravedere una riduzione netta e significativa dei numeri della pandemia».