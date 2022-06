Covid Italia, il bollettino dell’11 giugno: 22.104 nuovi casi e 60 morti

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 22.104 nuovi casi di Coronavirus. 60 le vittime, 167.365 da inizio pandemia. A fronte di 187.234 tamponi eseguiti, il tasso di positività scende all’11,8 per cento (-0,9 per cento) rispetto a ieri. Le terapie intensive sono tre in meno, con 12 ingressi giornalieri e 193 ricoverati totali in area critica. Nei reparti ordinari si contano invece 86 pazienti in meno, per un totale di 4.076.

Covid, torna a salire l’incidenza

Dopo settimane di calo sale l’incidenza, che passa a 222 da 207. In calo l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici: dal report settimanale Iss emerge che, nel periodo 18 – 31 maggio 2022, è stato pari a 0,75. La settimana precedente si era attestato a 0,82.

Covid Italia, stabile il tasso di reinfezioni

Dal 24 agosto 2021 al 5 giugno 2022 sono stati segnalati 519.603 casi di reinfezione. Nell’ultima settimana la percentuale sul totale dei casi risulta del 6,3 per cento: il dato è stabile rispetto alla settimana precedente. È quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’epidemia di Covid-19 in Italia.

Covid Italia, i dati dei contagi in età scolare

Come sottolinea l’Iss, è in leggera diminuzione, rispetto alla settimana precedente, la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare (15 per cento) rispetto al resto della popolazione. Nell’ultima settimana, il 18 per cento dei contagi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 34 per cento nella fascia d’età 5-11 anni, il 48 per cento nella fascia 12-19 anni. Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid 3.946.618 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 18.951 ospedalizzati, 421 ricoverati in terapia intensiva e 57 deceduti.