Covid Italia, il bollettino dell’11 gennaio: 294 morti e 220.532 nuovi casi

Netto incremento di nuovi contagi da Covid nei dati diffusi dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il divario tra i nuovi casi di positività mostrati dal bollettino di ieri e quello di oggi è di oltre il doppio: si passa da 101.762 positivi a 220.532 contagiati nelle ultime 24 ore. Un dato che ormai si ripete ogni martedì, a causa del più alto numero di tamponi processati nel giorno precedente rispetto alla domenica. I test sono infatti più che raddoppiati: 612.821 nel bollettino di ieri, 1.375.514 in quello odierno. Il tasso di positività così scende, anche se di poco, passando dal 16,6 per cento al 16. Alto il conto dei decessi, che sono stati 294 nelle ultime 24 ore. Ieri le vittime erano state 227. Aumentano anche i ricoverati in ospedali e nelle terapie intensive. Il conto dei primi vede una crescita di +727, dei secondi di +71. Il dato incoraggiante riguarda il numero di guariti dal virus. In 90.456 hanno visto il proprio tampone negativo dopo giorni di positività.

Covid Italia: i numeri totali

I casi di Covid in Italia adesso sono 2.134.139. Ieri è stato superato il muro dei 2 milioni di italiani che fanno i conti con l’infezione del virus. In ospedale attualmente sono 18.744 i ricoverati, di cui 1.677 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia ad oggi i conto totale parla di 7.774.863 casi registrati di positività in Italia. Di questi, 5.500.938 sono guariti. 139.559, invece, il totale delle vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Le dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri sono nettamente superiori a quelle di domenica scorsa. Un numero aumentato di oltre 200mila unità: dalle 405mila di due giorni fa si è arrivato alle 610.947 fino alla mezzanotte di ieri. Il conto dettagliato parla di 63.982 prime dosi, 56.825 seconde e 490.140 terze. Guardando alle fasce d’età, resta il problema relativo ai bambini tra i 5 e 11 anni: l’82,52 per cento dell’intera platea non ha ricevuto alcuna dose, mentre solo l’1,98 ha completato il ciclo vaccinale. Gli over 80, in percentuale, sono i più vaccinati: il 93,97 per cento ha ricevuto prima e seconda dose, il 75,55 anche la terza e solo il 4,16 non ha avuto alcuna somministrazione. Le persone vaccinate in Italia sono 46.750.60. Il 40 per cento ha ricevuto la terza dose.